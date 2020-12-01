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智慧灌溉、搬花盆！興大2團隊生物機電田間機器人獲獎

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
第13屆生物機電盃田間機器人競賽，今年機器人須通過碎石塊地、智能澆灌、搬運花盆等任務，模擬田間環境及農事工作。圖／興大提供
第13屆生物機電盃田間機器人競賽，今年機器人須通過碎石塊地、智能澆灌、搬運花盆等任務，模擬田間環境及農事工作。圖／興大提供

第13屆生物機電盃田間機器人競賽今年由嘉義大學承辦，競賽有高中職組10隊、大專組共有20隊進行角逐，參賽隊伍來自北中南各地，包含台灣大學、中興大學、宜蘭大學等，集結各校高手一同共襄盛舉。

中興大學生物產業機電團隊「明天起來就會動了」榮獲第3名，另一生機系團隊「達拉崩巴班得貝迪卜多比魯翁」榮活最佳潛力獎。

興大生機系指出，田間機器人競賽講求機器人須在戶外多變的環境穩定運行，大專組更需透過機電控制、機構設計來完成自主行進等功能，難度甚高。每年的競賽關卡皆不盡相同，今年度機器人須通過碎石塊地、智能澆灌、搬運花盆等任務，模擬田間環境及農事工作。

組成「明天起來就會動了」的興大成員陳璟寬、吳泓頡、陳家宏、謝承婕榮獲大專組第三名及獎金一萬元。隊長陳璟寬說，今年在機構方面，團隊採用鋁擠型結構進行車體輕量化，同時保留車體行進穩定性，再搭配所設計的履帶，可輕鬆克服田間地形顛頗的狀況。

在控制方面，團隊採用「深度學習」技術進行鳳梨花辨識以進行精準灌溉，目的在於實踐人工智慧於農產業，為此次機器人設計的最大特色。

生機系另一團隊「達拉崩巴班得貝迪卜多比魯翁」，團隊成員蕭凱澤、段友浩、陳膺介及洪紹桓榮獲「最佳潛力獎」，未來團隊將傳承比賽經驗給生機系的學弟妹，再創佳績。

興大生機系指出，田間機器人用在產業、運用智慧科技在農事生產具有極大助益，期許未來學生的能力導入至產業，提升產業之生產效能。

第13屆生物機電盃田間機器人競賽今年由嘉義大學承辦，大專組共有20隊進行角逐，中興大學生物產業機電團隊「明天起來就會動了」榮獲第3名。圖／興大提供
第13屆生物機電盃田間機器人競賽今年由嘉義大學承辦，大專組共有20隊進行角逐，中興大學生物產業機電團隊「明天起來就會動了」榮獲第3名。圖／興大提供

中興大學 大學生 機器人

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