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陽明交大公布3校長候選人治校理念 他也主張增設後醫系

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
陽明大學與交通大學明年2月1日合併，現正舉行校長遴選流程。報系資料照片
陽明大學與交通大學明年2月1日合併，現正舉行校長遴選流程。報系資料照片

陽明大學與交通大學將於明年2月合併為國立陽明交通大學，校長遴選小組已確定三名候選人符合資格，按姓名筆畫順序，包括交大資工系終身講座教授林一平、交大台聯大系統副校長林奇宏，以及北醫大醫學資訊所特聘教授李友專。預計下月底進行第二階段審查，明年1月10日選出新校長，2月1日陽明交大揭牌後正式上任。

國立陽明交通大學首任校長遴選小組今天在官方網站公告三名候選人的治校理念（https://president-selection.nycu.edu.tw/posts/top-news/579/）。資工背景的林一平主張設置資訊長，支撐全校性的大數據和AI中心，以及強大的彈性運算，支持所有學院和智慧醫院。

林一平也主張改造傳統大學直線型的行政流程，改成垂直、水平的矩陣式行政流程。垂直端以副校長為主幹，保有陽明、交大優異本質，和兩校傳統；水平則以教務長等一級行政主管為主幹，橫跨校區和醫院群的合作和整併，並由校長肩負全責。

陽明、交大合併後有九個校區、橫跨五個縣市，林奇宏主張，校區間除提供交通服務，可透過科技實時連結，開發新穎教學模式和行政單位的行動服務。他也表示，合校進程要由下而上傾聽，決策機制透明化。

近日有清華、中山、中興三所大學申請成立學士後醫學系，本身為皮膚科醫師的李友專也主張陽明交大爭取成立學士後醫學系，強化生物醫學和理工社科的跨領域博士養成。他強調，陽明、交大兩校是理工和生醫強強聯手，能朝百大名校邁進。

交大 校長遴選 北醫大

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