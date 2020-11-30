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中山大學申設後醫系 教育部：同意繼續籌備修正再報部

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學舉辦「第一屆國際醫學教育研討會」，以「邁向成果導向之醫學教育：臨床症狀課程」為主軸。圖／中山大學提供
中山大學舉辦「第一屆國際醫學教育研討會」，以「邁向成果導向之醫學教育：臨床症狀課程」為主軸。圖／中山大學提供

中山大學今天舉辦「第一屆國際醫學教育研討會」，以「邁向成果導向之醫學教育：臨床症狀課程」為主軸，包括高雄榮總、高雄醫學大學及各科臨床醫學、基礎醫學教師等近百人參與。校方表示，申請增設學士後醫學系一案，已收到教育部來文「同意繼續籌備」，待依審查意見及醫學院評鑑委員會TMAC評估報告意見修正完備後，再行報部。

「中山早就在做醫學教育！」中山大學校長鄭英耀指出，中山原來就有醫學科技研究所、精準醫學研究所、生物醫學研究所、生技醫藥研究所及生物科學系等醫學教研能量。近年來已有187名醫師和62名醫檢師，至中山修讀學位畢業，目前還有70名醫師在校就讀，無論是結合科技與管理知識的跨域學習，還是醫學相關研究，中山一直以來都積極培育醫學相關人才。

副校長蔡秀芬強調，源自加拿大卡爾加里大學的臨床問題導向課程，特別強調「以終為始」、「成果導向」的創新課程設計，並已成功施行於歐美多所新設醫學院，是目前醫學教育的改革重點，目的在培育出符合社會期待，提供高品質醫療服務的好醫師。這次研討會可提升中山基礎醫學教師與高榮臨床醫學教師的CPC課程規畫整合能力，為開設學士後醫學系課程做足準備。

研討會並邀請全球3位新設醫學院院長，分享設校與執行心得，包括美國德州理工大學艾爾帕索健康科學中心副教務長Richard D. Brower、美國斯蒂爾醫科大學亞利桑那骨病醫學院院長兼教務長Jeffrey W. Morgan，及日本國際醫療福祉大學教務長赤津晴子，並舉辦工作坊，審視目前已擬具的125個臨床表徵分配於區塊模組課程的優先順序，實際建構設計臨床問題導向課程。與會者共同擬定符合未來趨勢的醫學創新課程，希望為台灣培育高品質醫療服務的良醫。

醫學院 醫師 中山大學

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