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馬祖防衛據點 成功大學再造新動力

中央社 / 連江縣29日電
成功大學名譽教授傅朝卿以「當成大與馬祖相遇」為題，與成大研究發展基金會109年創新共識營學者們分享馬祖。他指出，馬祖有多元面向內涵，可提供成大實踐跨領域大學社會責任。 中央社
成功大學名譽教授傅朝卿以「當成大與馬祖相遇」為題，與成大研究發展基金會109年創新共識營學者們分享馬祖。他指出，馬祖有多元面向內涵，可提供成大實踐跨領域大學社會責任。 中央社

馬祖具高密度軍事據點，成大名譽教授傅朝卿說，「過去一個個據點是防衛性，能不能將據點變成馬祖往前發展新動力，變成前進基地」，期許成大再造歷史現場團隊發展創新的可能。

成功大學名譽教授傅朝卿以「當成大與馬祖相遇」為題，從馬祖史前、閩東、戰地文化3大特色，講到世界遺產潛力點與文化治理，與成大研究發展基金會109年創新共識營學者們分享馬祖。傅朝卿指出，馬祖有多元面向內涵，可提供成大實踐跨領域大學社會責任。

傅朝卿說，成大參與馬祖再造歷史現場要有不同思維，98年馬祖是國家風景區，重視觀光跟建設；105年推動世界遺產潛力點，重視生態和保存；109年成大加入馬祖執行再造歷史現場，須重視生活、再造和場域，作為馬祖推向世界遺產與發展國際藝術島的儲備能量。

傅朝卿表示，馬祖據點過去缺乏跨領域專業設計介入，據點發展通常以原貌被凍結，而放任荒廢也不是上策。未來發展據點轉譯需要成大跨領域團隊，共同發展結合文化與數位科技人文的再造歷史現場，將軍事據點創新實驗，納入居民共識規劃，再加入設計專業，促成馬祖品牌形象設計，並提升美學。

國立成功大學暨成大研究發展基金會109年創新共識營昨天起一連兩天在馬祖舉行，校長蘇慧貞與科技部政務次長林敏聰、成大各院院長、教學團隊，為執行馬祖歷史再造深入思考與規劃。

馬祖 成大 世界遺產 成功大學

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