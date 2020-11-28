教育瞻前顧後50年 黃榮村：台灣防災不力但救災內行

黃昆輝教授教育基金會今舉行教育研討會，邀請考試院院長黃榮村以「台灣教育瞻前顧後50年」進行專題演講。談及未來25年的教育，黃榮村笑稱「台灣是防災不力，但救災內行」，這是台灣特有才能，但必須盡快著手制定總體教育發展藍圖與路徑圖，制定具有國際可比較性、未來性，又能接地氣的法案與政策。

黃榮村回顧25年來的台灣高教，他說，台灣高教平均每生培育成本近6000美元，遠低於國際標準。台灣是資本主義社會，但在教育與醫療上保有左派裡兩，迄今無左派措施。

黃榮村也訝異，在這相當不利的總體條件下，台灣的大學竟能在ARWU、Times Higher Education、QS等多項世界大學排名系統上表現良好。他說，這就是大學不計血汗下的結果，但這還能透支多久？他也將台灣與中國大陸的大學排名以折線圖方式呈現，足顯見台灣的大學排名持平，甚至略微下滑，但中國大陸卻穩定上攀。

黃榮村說，台灣必須解決少子女化跟學校過多的問題。過去大學在獎優政策與經費排擠下，只對一般綜合性大學有利，對技職不利；對尖端科學有利，對一般基礎科學及人文社會科學不利；對公立大學有利，對私立大學不利等；對體質好的大學有利，對本來體質較差的大學不利。

若論及私校，黃榮村也說，私校法精神與私校實際經營常不一致，出現「社會主義身資本主義頭」。私校依法規定應該是非營利具有公共性的財團法人，可以賺錢但不能分配盈餘，卻有不少私校弄成「投資辦學」，違反了捐資興學的本意，現在又因為少子女化，必須解決兩者之間的矛盾與落差。

黃榮村表示，台灣教育應在國際脈絡下做好定位，經常做好國際比較。面對雙語與數位人才培育，也需要執行力，另針對風險性問題，如人文社會學科未來恐會式微但又不可或缺，以及模糊的未知問題，如台灣人才培育架構是什麼？都還需要積極面對。

黃榮村說，台灣需要制定總體教育發展藍圖與路徑圖，也要制定人才發展條例，並因應少子女化訂定有落日條款的私校轉型特別條例，並推動大幅度大學整併，也要提供誘因，排除困難推動高教學雜廢彈性調整等。

黃也笑稱，「台灣防災不力但救災內行」，時間永遠不嫌晚。