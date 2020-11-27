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金大辦「一日大學生」活動 讓阿公、阿嬤體驗當新鮮人

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大學長期照護學系舉辦「一日大學生」活動，讓阿公、阿嬤體驗當大學生。圖／金大提供
金門大學長期照護學系舉辦「一日大學生」活動，讓阿公、阿嬤體驗當大學生。圖／金大提供

阿公、阿嬤體驗當大學生金門大學長期照護學系舉辦「一日大學生」活動，邀請李淑玫與林佩珍二位護理師蒞校演講，並邀請社區的長輩到金門大學，和金大學生一起學習、做活動，不少社區的銀髮族能夠重新體驗當學生生活，直說很有趣；而參與課程的學生，也因為有爺爺奶奶來當同學，學習興趣高昂。

金大校長陳建民表示，該校長期照護學系積極投入對高齡者的學術研究，抱持與社區長輩緊密結合、積極服務社區民眾的理念。此次計畫是執行「高等教育深耕計畫之金門長照人文特色整合暨銀髮族終身學習指導人力培力計畫」之一，透過此次「一日大學生」這樣活潑有趣的授課方式，給長輩和學生很好的學習與互動的經驗。未來也將持續辦理這類講習課程並且擴大參與社區和民眾人數。

金大長期照護學系主任何清松指出，國內高齡人口逐年增加，如何讓高齡者能夠保持充沛的活力，是發展長期照護的重要議題。銀髮族能夠到學校和孫輩的學生共同學習，是非常正向的健康促進活動。學生也能透過這樣的學習經驗，了解預防老化、活動帶領的學理與技巧。

據了解，許多同學上完課之後，立即傳line訊息給親友、老師分享所學心得，感謝課程安排讓他得到一個很好的學習經驗，也更願意走入社區，和社區民眾互動。

校方表示，透過邀請社區民眾來金門大學與金大學生共同學習，社區民眾能夠進行一日大學生的體驗，參與的長輩們都認為這是一個很有趣、美好的學習經驗。

金門大學長期照護學系舉辦「一日大學生」活動，邀請社區的長輩到金門大學，和金大學生一起學習、做活動，頗受好評。圖／金大提供
金門大學長期照護學系舉辦「一日大學生」活動，邀請社區的長輩到金門大學，和金大學生一起學習、做活動，頗受好評。圖／金大提供

大學生 金門

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