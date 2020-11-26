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留澳2年學分全歸零 海外名校生轉回政大不後悔

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
政治大學。本報資料照片
政治大學。本報資料照片

受新冠肺炎疫情影響，許多國家教育受阻，教育部今年5月開放國內各大學以單獨招生方式，協助境外台生專案轉學返台來銜接學習。最後核定3540個招生名額，最後錄取1282人，包括學士班1185名，碩士班95名，博士班2名，當中有麻省理工學院、東京大學等海外名校生，選擇轉讀台灣大學等校。

1999年次的蘇庭瑩從雪梨大學轉到政治大學經濟系就讀。她說自己在澳大利亞讀大學，該國新冠肺炎疫情升溫，今年3月全校停課並改成線上教學。再過不久，疫情讓她居住的城市封城，無法自由外出。當地人不習慣戴口罩，隨時都有感染風險。

疫情讓環境緊繃，「心理狀況越來越差，快受不了了。」蘇庭瑩說自己擁有雙重國籍，但澳洲因應疫情，本國人沒特殊理由不得出境。看到台灣許多大學參與教育部設立的專案，開放留學生申請轉學返台，像是浮木。主修經濟的她，申請多校經濟系，最後如願錄取政大經濟系大二，保留雪梨大學學籍並返台。

回到成長18年的家鄉、就讀原本主修的科系，蘇庭瑩坦言，一切仍得重新開始。首先是修課學分，她過去兩年在澳洲的學分，由於當地各門的學分數和學科分類，和政大不同，比如雪梨大學分成個體經濟學和總體經濟學，政大則統開一門經濟學，因此全都無法抵免。她幽默形容自己是「大三的年齡，拿著大二的學生證，補修大一的課」。

兩地校園文化也大相逕庭。蘇庭瑩描述，澳洲的圖書館還有廚房，沒想到政大的圖書館不能帶食物。澳洲的上、下課沒有鐘聲，在政大每次聽到鐘響都覺得不太習慣。台灣的大學軟硬體設備雖不像澳洲齊全、先進，不過這裡的同學很好，沒有種族歧視，交流起來更自然。才剛轉回政大幾個月，她已交到朋友。

放棄在國外隻身奮鬥兩年的心血，後悔回台念書嗎？中學時期就規畫出國深造的蘇庭瑩想了幾秒，笑著說「論就讀學校的國際排名，會後悔」。留學路突然被打斷，但她和家人都認為疫情帶來太多風險，「家人建議我，若沒錄取台灣的大學，也先休學回家吧」。回家總是好的，除有家人陪伴，也能在安全的環境中學習、規畫疫情後的下一步。

有意轉學回台的學生不只蘇庭瑩一人，教育部表示，將開放第二梯次轉學專案，共核定2643個名額。各校可在今年11月1日起公告招生簡章、明年1月29日前放榜，錄取生可在109學年第二學期入學，銜接到適當年級就讀。高教司長朱俊彰強調，疫情持續，教育部也持續協助學生，開放這項專案申請。

疫情 政大 留學生

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