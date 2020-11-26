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期中考可帶小抄 台大生抄滿3張A4意外炸出一堆學霸…網一看全跪了
最近是大學的期中考週，不少考科可以開書考或帶小抄，一名一名台大女學生表示由於某科的考試，可以帶三張A4的小抄去考，於是她拚命將重點抄上去，並秀出密密麻麻的重點，引起網友熱議，「這就是台大，跪了」、「只能讚嘆了」。
一位台大的女大學生在《Dcard》發文，提到期中考的「產業經濟」這科可以帶三張A4的小抄赴試，因此她將重點抄到眼睛快脫窗，從圖片可以看到相當整齊、密集的筆記，她也好奇詢問其他人的小抄都長什麼樣子？
該貼文一出，立刻掀起討論，網友紛紛留言「好狂」、「抄的好整齊好美」、「跪了跪了」、「看來我真的要付出更多時間更加倍努力用功讀書了」、「我以為台大同學都過目不忘的」、「我只想問，背面呢？」、「你這樣抄完，基本上已經都讀熟了...」、「有在賣嗎？」
不少人分享自己的小抄，還有人將300頁的原文書資料抄在1張A4上，網友直呼「有神快拜」、「這是英文字典吧」、「這也太扯，這樣跟邊考試邊找威力有什麼兩樣」、「考完，眼睛也跟著完吧」、「我的媽啊，是不是炸出一堆學霸……」。
也有人認為開書考的考試都很難，「老師說open book或這種可以帶小抄的...就知道這次考試會是場硬仗了」、「基本上可以帶參考資料的考試都更難」、「我還寧可出簡單一點然後不給帶小抄」、「系上唯一能帶小抄的課是計經（計量經濟學），不過沒啥用，我在座位上發呆2個小時」、「長大最怕開書考，你會發現什麼都找不到，找到也沒用」、「我們系上老師開放帶筆電，難到查不到答案，考close book還是比較幸福的」。
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