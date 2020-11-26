世新擬漲宿舍費雙人雅房每月每人近1萬4 學生痛批：學校怎麼了？

多所私立大學近日不約而同調漲宿舍費，東吳大學日前全面調漲兩成，世新大學24日決議校本部宿舍四人雅房再漲6000元，費用將是兩年前的180％。外界推估，這學年起陸生不能來台，高教年虧8.8億元，後遺症就是私校變向收台生的錢來補財源

2020-11-26 10:08