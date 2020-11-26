世新擬漲宿舍費雙人雅房每月每人近1萬4 學生痛批：學校怎麼了？
多所私立大學近日不約而同調漲宿舍費，東吳大學日前全面調漲兩成，世新大學24日決議校本部宿舍四人雅房再漲6000元，費用將是兩年前的180％。外界推估，這學年起陸生不能來台，高教年虧8.8億元，後遺症就是私校變向收台生的錢來補財源。
世新大學學生會長彭宬表示，校內學生25日臨時被告知宿舍費，校本部宿舍連兩年調漲，漲幅達180％，校方逕自宣布結果，並未邀集學生代表討論。
按該校學務長賴正能對校內生的說法，雙人雅房今年每學期每床5萬2500元，明年將調漲為6萬2000元，漲幅約1成8；四人雅房則從2萬5000元，調漲為3萬1000元，漲幅約2成4；校園周邊宿舍2人有窗套房從每床3萬5000元調漲至4萬5000元，漲幅更達2成8。
世新校方也表示，宿舍有部分調漲也有調降，目前還未定案，會持續與學生溝通。賴正能指出，世新學生宿舍包括校內、校園周邊和深坑等3種類型，位置、交通便利性和房型皆不同，在學校整體考量下，決定重新定位3種類型宿舍並調整住宿費，依據校方規劃，校內宿舍將調漲，但深坑宿舍會調降費用，學校周邊宿舍則有漲也有降。
宿舍費用調漲也引來批評，不少世新學生對此在《Dcard》上發表看法，有人計算出2人雅房調漲9500元，一學期一床6萬2000元，一個月一人將近1萬4000元，「哇嗚，我還不去住外面套房，學校是怎麼了」、「繳更多錢，沒有相對的服務」、「先收拾行李了」、「以為住學校宿舍會比較便宜，結果卻比較貴」、「就目前住雙人ing的小大一我，是真的不能再更震驚了」、「世新宿舍根本帶動區域房價了啦」、「把學生當搖錢樹」、「學弟妹，家裡口袋要很深呦，成績夠了不代表你代表你能入學」。
也有人表示「校方說會請會計給出調漲明細喔，我們耐心等待」、「並不是所有宿舍都漲價，有些校外的宿舍費用有降」。
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