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類燭光OLED燈送入清華校園 無藍害營造友善照明

中央社 / 新竹市25日電
清華大學材料科學工程學系教授周卓煇團隊打造無藍光的類燭光OLED燈，並設置47盞在校內的相思湖環湖步道，成為無藍害智慧照明示範校園。（周卓煇提供）中央社
清華大學材料科學工程學系教授周卓煇團隊打造無藍光的類燭光OLED燈，並設置47盞在校內的相思湖環湖步道，成為無藍害智慧照明示範校園。（周卓煇提供）中央社

清華大學材料科學工程學系教授周卓煇，成功打造無藍光的類燭光OLED燈，並設置47盞於校園內的相思湖環湖步道，周卓煇今天表示，把好光送入校園，營造友善照明環境。

周卓煇今天接受中央社記者訪問表示，清華大學類燭光OLED照明團隊，打造無藍光的類燭光OLED路燈，去年募得超過260盞，捐給司馬庫斯部落，以無藍害照亮部落，守護夜間生態保護暗天，為無藍害示範部落。

為持續營造「好光」環境，周卓煇說，在透過「清大2020智慧校園計畫」與「教育部教學實踐計畫—無藍害友善光源環境推廣」，獲校方支持，於校園內的相思湖環湖步道設置OLED路燈，打造對人眼、身體、夜空與生態皆友善照明，也成為無藍害智慧照明示範校園。

周卓煇表示，這項智慧校園計畫的初衷，也是要給人眼機會休息，而燈暗了，藍光退了，眼壓消去的同時，壓力荷爾蒙也會退去，讓身體進入放鬆的狀態。

周教授說，夜光當中的藍光、紫光、紫外光，易吸引並影響夜行昆蟲，如各種飛蛾，直接、間接危害生態，透過改用OLED光，可營造柔美、羅曼蒂克的燭光氛圍，創造無害生態、星空的友善環境。

此外，周卓煇也將多年研究藍光害和類燭光等成果，推出書籍「擁抱暗黑」，今天正式發表，而書中也分享藍光對人類健康的危害，如會造成眼睛病變等問題，若能減少光的危害，並在入夜後趁早入眠休息擁抱暗黑，以保有健康的秘訣。

清華大學 教育部 OLED

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