台大與華碩齊推智慧醫療 要讓長照機器人走入家戶

台灣大學今天表示，校內人工智慧與機器人研究中心與華碩簽訂合作備忘錄，未來雙方將針對「健康照護」、「教育」等領域的應用，結合雙方技術資源，共同開發人工智慧藍海的無限可能。

台大人工智慧與機器人研究中心主任傅立成表示，建立智慧化系統解決方案，是台灣在這波工業革命浪潮下發展推動的方向之一，人工智慧和機器人相關領域又是當中的重要關鍵。雙方未來將持續集結產業和學術資源，推動更多前瞻性合作研究，提升台灣人工智慧實力。

本次合作導入華碩首款商務機器人ASUS Zenbo Junior，華碩營運長謝明傑表示，ASUS Zenbo Junior擁有對話、表情、動作、燈效、物聯等能力，以及豐富易用的開發工具與感測器API，能快速打造更符合實際情境並可彈性管理的機器人解決方案。

台大表示，因應高齡化社會所帶來的長照需求，將以ASUS Zenbo Junior為平台，加上華碩獨家軟體、技術奧援，共同發展遠距醫療及照護應用，並於相關場域實地驗證，可望讓樂齡照護市場成為機器人走入千家萬戶的重要進程。

教育方面，台大指出，ASUS Zenbo Junior以寓教於樂的方式，導引學習程式和運算思維，成為有趣且實用的智慧教具，將機器人原理與AI基礎知識融入課程規畫，並發展相關課程與教材，讓人工智慧成為推動教育的強力引擎。