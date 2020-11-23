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陽明學生校外墜樓 校方：學生靜養中盼外界勿擾

中央社 / 台北23日電
陽明大學。報系資料照
陽明大學。報系資料照

陽明大學今天表示，18日有學生在校外租屋處墜樓，目前正在靜養康復中，該生長期接受輔導，至於墜樓原因正由警方調查中，盼各界勿打擾或隨意臆測評論。

陽明大學校方今天證實，18日有一名學生在校外租屋處墜樓，幸好家屬很快發現，因此沒有造成更大傷害，目前學生正在靜養康復中，為尊重家屬要求保障隱私，希望各界勿打擾或隨意臆測評論，避免對學生和家屬造成二次傷害。

陽明大學校方提到，事件發生於校外，感謝家屬及時妥善處理，並與校方保持聯繫，校長與學校主管也於事發當天探視學生，並提供所有必要協助；該生長期接受輔導，發生意外原因正由警方調查中，至於是否與課業相關，校方也在深入瞭解中，各界不宜武斷定論。

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