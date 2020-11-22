「小耳朵」連口罩都戴不住 他克服人生困境朝夢想邁進

目前就讀台大政治學系碩士班的鄭宇傑是小耳症患者，不僅因為外觀曾飽受他人不友善的眼光，更曾因為「小耳朵」的關係，造成生活上的困擾。但他依舊克服手術住院時跟不上課程的擔心、陌生人不友善的眼光，朝大學教授的夢想邁進，也獲得今年羅慧夫顱顏基金會的獎學金。

鄭宇傑因患有小耳症，右邊的耳朵特別小，因此常面對他人的疑問和眼光。他說：「因為小耳朵，所以小時候非常害怕出去玩，怕陌生人會一直盯著我看。」

也因為小耳朵，當小學時遇上SARS全民戴口罩的時期，鄭宇傑卻無法將常人一樣將口罩掛在耳朵上；眼鏡也是一樣，必須靠左邊的耳朵支撐，再用綁帶綁起，造成生活上的困擾，也招致更多異樣的眼光。

國二時，鄭宇傑用自己的肋骨重建了耳朵的外觀。他說，當時的心情除了緊張、不安，更多的其實是不滿，不滿當其他同學都可以正常去學校，自己卻得在醫院接受手術；也擔心因為治療無法上學，跟不上學習進度。

所幸在父母的陪伴與照顧下，鄭宇傑也調整心態，抱持著「明天一定會更好的心態」，接受治療上的挑戰以及他人的目光；也在去年考取政大外交學系碩士班後，轉考到台大政治學系碩士班，朝擔任政治科學大學教授的夢想前進。

此次得到羅慧夫顱顏基金會的奬學金，鄭宇傑表示，這是一種肯定，覺得自己有價值。在頒獎典禮中，看到同樣是先天顱顏患者的同儕們在自己的領域上努力，也深受鼓舞。

另一名獲頒獎學金的林柏詠現就讀中央大學電機系四年級。因為患有唇腭裂，動過唇補手術、腭補手術、植骨手術、正顎手術、唇鼻整形，從出生到現在，進出醫院是柏詠的日常，也曾因為外觀必須忍受他人的訕笑。

但好在爸媽經常帶林柏詠去做志工，讓他勇於接觸人群。對於獲得獎學金，林柏詠表示：「將來我也會去幫助別人，就像基金會幫助我們一樣。」