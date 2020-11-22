10年前最強私大？網曝建中生都來唸淡江 這科系曾全台前三

台灣大學林立，每逢選填志願期間，學生總會思考未來4年該讀哪，然而一名網友透露，聽聞「淡江大學是10年前最頂級的私立大學」，甚至很多落榜台灣大學的建中學生都會來讀，讓他不禁好奇事實真相，貼文一出掀起眾人熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，「聽說淡江大學是10年前最頂級的私立大學，很多上不了台灣大學的建中學生，由於不想離開台北跑去讀淡江大學，導致淡江大學的神人甚至超過台灣大學，想問各位真有這麼厲害嗎？」

貼文曝光後，眾人提出各自看法，「你把輔大和東吳放哪？」、「以前東海才是私校第一，但現在連逢甲都不如，不勝唏噓」、「10年？30年前可能是啦！」、「看科系，工科就逢甲吧！」、「淡江從來沒私立最強，私立最強是輔大，再來淡江、東吳，每年不一定但各校有強弱系分別，差距很大」、「30年前，淡江只在文化前面」。

對此，有網友專業回文，淡江的全盛期是1970-1990年，這20年主要是因為走商附加工，早年淡江是語文起家（淡江英專），後來改制成學院後（淡江文理學院），1966年成立工學部和商學部，1968還成立當時全國最早的大學電算機系（資工系），交通大學到1970年才成立。

淡江的商管在1970-1990年打下口碑，當時的企管和會計統計，曾是私立商科第三志願（僅次東吳和東海），到1990年張建邦（前董事長）從交通部長卸任後，捲入華隆案又執意開設第二校區（蘭陽校區），淡江就開始走下坡了。

網友看完紛紛回應，「我以前高中有同學商科推徵淡江沒上，結果推上中央」、「一直都輸輔大，但在輔大蓋捷運時淡江有逐漸追上去的感覺，當時淡大交通都不算輸，直到輔大捷運通車後淡江就沒勝算了」。