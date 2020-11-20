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台灣廣設大學是對的嗎？ 網掀兩極論戰：關鍵出在這

聯合新聞網 / 綜合報導
位於嘉義縣的稻江科技暨管理學院，今年5月宣布停辦，引發「侵害師生權益」爭議。報系資料照
位於嘉義縣的稻江科技暨管理學院，今年5月宣布停辦，引發「侵害師生權益」爭議。報系資料照

全台灣總共有170多間大專院校，不過受到少子化影響，大學也面臨倒閉潮，像是藝人蕭敬騰母校「亞太創意技術學院」、王大陸母校「稻江科技管理學院」都紛紛宣布停辦。今（20）日就有網友在PTT發文，討論台灣廣設大學的現象，引發網友熱議。

PTT一篇以「廣設大學是對的還是錯的」為題的文章指出，最近看到新聞報導有些學校快要收掉了，政府雖然有退場機制讓學校可以準備，但還是要回歸原本的「廣設大學」的問題。原PO也指出，很常看到學生找工作都不一定是以本科系為出發點，那為何一開始不選喜歡的系？「學歷到底可不可以混口飯吃？還是它只是入場券呢？」

針對該不該廣設大學，網友紛紛表示，「錯的，學店生出來也只能領22K」、「啃老族最常講的一句話，我是大學畢業的。經查糞校畢業的」、「錯的，學歷貶值又浪費時間，還會養出某些人，自以為高學歷但沒本事又不肯低就」、「有些學歷其實是出場券，很糟糕」。

也有許多網友持不同看法，「當然是對的，整體教育水準提高，對產業也是有幫助，問題在學生心態，認為自己是高知識分子不願屈就工作」、「對的，錯的是學校讓學生太容易畢業」、「當時不廣設大學的話，不出5年就會有大量流浪教師」；也有網友指出，「廣設大學沒影響，低能兒以為自己有大學程度最可悲」。

少子化 PTT

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