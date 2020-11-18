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台師大6年前設「雙導師制」 不只輔導心理還曾陪看房幫殺價

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣師範大學6年前已採「雙導師」制，以班級為單位設有一名學術與生涯導師，各系另配有一名專責導師。記者趙宥寧／攝影
台灣師範大學6年前已採「雙導師」制，以班級為單位設有一名學術與生涯導師，各系另配有一名專責導師。記者趙宥寧／攝影

大專院校心輔人力缺，各校出動導師關心導生心理狀態，但台灣大學教授葉丙成日前指出，有些導師未必能有效解決學生心理問題，建議將導師費投入增聘更多心輔人力。對此，台大校長管中閔今表示，已經在討論變革，未來可能會採雙軌，增加學生諮商輔導相關制度。不過，台灣師範大學6年前已採「雙導師」制，以班級為單位設有一名學術與生涯導師，各系另配有一名專責導師。

葉丙成先前表示，台大學生共有3萬多人，每人有700元左右導生費，總和2000多萬元，可再多聘許多位真正有專業為學生做心理諮商的專業心理師，請學校體認心理輔導必須由專業的人員來做。

此話一出，也在各大專院校掀起討論。有私立學校基層導師自稱是「導師苦手」，希望替學生多做點什麼，但缺乏輔導諮商專業，平常也被教學工作忙得焦頭爛額，常難以啟齒，也不一定能給學生好的建議。

政治大學日前召開校務會議，會中有教師提出討論檢討導師制度。一名政大校務會議與會教師透露，會中雖不是正式提案，但有不少教師認為導師制度確實要檢討，自己與很多導師只有學術專長，並沒有輔導專業，若要輔導學生，常是力有未逮。

「他（指葉丙成）有寫信給我」管中閔表示，學校已經在討論變革，將來可能會有不同的雙軌，增加學生的諮商輔導相關制度。

事實上，台師大6年前就已將導師費挪作專業輔導人力經費，聘請「專責導師」，也將軍訓室改編制成立「專責導師室」，舊導師轉型為「學術與生涯導師」，另將既有教官，並再增聘教育相關背景人員作為「專責導師」，負責學生的生活事務，學生若遇緊急事件也要即時處理，另兼具輔導功能。

師大學務長林玫君表示，「專責導師」主要承接昔日教官工作內容，當時把導師費減半，退休教官缺額雖遇缺不補，並保留退休教官的薪資預算，7位退休教官就能請10多位專責導師，目前大學部共有35位專責導師。

一名今年剛從師大畢業的學生表示，專責導師跟學術導師會在大學入學時，與學生互動並建立關係，專責導師業務百百種，相當關心學生生活，還曾陪同學去看房子，還會適時地殺價，若學生失戀難過、家庭問題，大家也都會去找專責導師，空堂時也可以找老師聊天。

但有時專責導師可能會跟某些學生群體比較好，他提到，一個系所有2、300名學生，只有一個專責導師，不可能每個人都關心到，但若是有獎學金資訊、講座資訊，專責導師也會主動提供；若是系所選擇及就業選擇，大家就會去找學術導師。

教官 葉丙成 台大

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