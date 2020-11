台師大6年前設「雙導師制」 不只輔導心理還曾陪看房幫殺價

今(2020)年10月21日,高教評鑑中心以「COVID-19疫情後重塑高等教育及品質保證:影響、挑戰與未來展望」(Reimagining Higher Education and Quality Assurance after COVID-19: Impacts, Challenges, and Future Prospects)為主題,探討COVID-19疫情影響下全球高等教育品質保證變革、國際品質保證機構角色內涵等議題,研討會上午邀請全球高等教育專家暨前世界銀行(World Bank)高等教育組顧問Dr. Jamil Salmi進行專題演講。

2020-11-18 15:36