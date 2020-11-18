導師費改拿來增聘心輔人力？ 政大也要檢討

大學校園不幸事件，也反映學校心輔人力不足額的問題，各校也出動導師，請導師主動關心導生心理狀態，加強社會防護網。但台灣大學教授葉丙成日前指出，有些導師未必能有效解決學生心理問題，建議將導師費投入增聘更多心輔人力；政治大學前日召開校務會議，會中也有教師提出討論檢討導師制度，全案仍未定論。

一名政大校務會議與會教師透露，會中雖不是正式提案，但有不少教師認為導師制度確實要檢討。他說，他與很多導師只有學術專長，並沒有輔導專業，若要輔導學生，常是力有未逮。學校有編列導師活動費，可能將院導師活動費改用來增聘心輔人力。

教育部日前也緊急傳訊各級學校，要求各校通知導師主動關懷近日有顯著情緒變化學生。有私立學校基層導師自稱是「導師苦手」，希望替學生多做點什麼，但缺乏輔導諮商專業，平常也被教學工作忙得焦頭爛額，常難以啟齒，也不一定能給學生好的建議。

東吳大學心理學系兼任助理教授楊長苓說，「學生也不一定什麼事都想找導師」，有時學生也可能會尋求課堂中信任的教師協助，但諮商人力再多都是不夠，若要取消導師費，希望能將預算改作「增能」課程，讓全校師生都能有情緒教育概念，成為彼此的依靠。

針對葉丙成建議將導生費改作增聘專業心輔人力資金，台灣大學校長管中閔日前受訪時表示，「那都是技術問題」。現在的防護網是交到所有老師身上，有些老師會花很多時間給學生，有些老師可能自己太忙，但好的防護網，應該是要交到有能力做，也願意做的人身上。

各校導師制度「強度」不一，有學校會要求導師還要到學生賃居地查訪，或每周固定跟導生交流，還要寫輔導學生活動紀錄，就有職員戲稱像是在教「幼稚園」。

也有學校導師制度相對寬鬆，導師也相當「佛系」，一學期就出沒一次，有時還會請助教代勞，不少學生甚至不知道自己有導師，直到學期末看到披薩問「哪來的？」才知道原來有導師制度。

一名私立學校大三生指出，導師通常期中考結束後，會用活動費請全班吃好料，平常就沒太多交集，但因為還算信任導師，生活中若有什麼疑難雜症，就曾向導師求助。

但也有南部某國立大學大四生表示，大一時導師特別約每名學生去晤談，就有同學認為老師「問太多」，多數時候都是老師主動找學生，大家都是成年人，覺得導師有時管太多，但也沒辦法。

台大學務處學生心理輔導中心廖士程說，師生可多留意周遭如有學生出現睡眠障礙並減少與他人互動、將心愛物送予他人、注意力不集中而精神恍惚、請假次數增多或缺席又不請假等，平常師生互動中如有察覺類似警訊，就可及時採取關懷行動，每名師生都有責任成為守門人。