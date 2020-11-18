快訊

搶救失聯飛官蔣正志 海軍、海巡10餘艦艇8區塊全面搜尋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上課播影集、沒熱水澡不教書 包正豪：誇張可恥

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
南部某國立大學學生在臉書「爆料公社」爆料，數學老師因家中的熱水器故障，以無法洗熱水澡為由，請假一周不來上課課。圖／取自爆料公社
南部某國立大學學生在臉書「爆料公社」爆料，數學老師因家中的熱水器故障，以無法洗熱水澡為由，請假一周不來上課課。圖／取自爆料公社

南部某國立大學數學老師被學生爆料，為了熱水器故障，一周都不到學校上課。淡江大學全球發展學院院長包正豪對此在臉書表示，還有老師整學年課程都在播放影集，「都是誇張且可恥的事情」，如果期待自律讓這種老師改變，是自欺欺人。如果會自律，就不會有這種新聞了，所以，還是他律吧！

南部某國立大學學生在臉書「爆料公社」爆料，數學老師因家中的熱水器故障，以無法洗熱水澡為由，請假一周不來上課，還怪罪是老師的父親遲不找人修熱水器的關係。（ https://udn.com/news/story/6928/5022114 ）包正豪說，事件真實性真偽難辨，不過倒是可以拿來當例子，說明其實在大學裡頭，是有很多匪夷所思的事情和人。

包正豪說，有相當多人、包括他的朋友，認為教師就業安全應予保障，同時對限期升等／規定發表給予非常負面的評價，認為扼殺教師學術自由等等。他其實不否認這個，他也認為如果有老師立志就是走教學路線，沒必要堅持對方也必須研究升等，「他可以走教學升等或者不升等，但他得真的專心教學」。

他說，不誇張，他知道有人教大一政治學，上下兩學期，把「白宮風雲」（West Wing）從頭放到尾，後來聽說換成「紙牌屋」，算是進步，還是更新教材？一整學年，除了幾次交代事情，其他全是「影片觀賞」，「然後我們根本拿他沒辦法！」

包正豪說，無論是因為沒有熱水洗澡所以不去上課，還是用放影集的方式「上課」，都是誇張且可恥的事情，但我們如果期待自律讓他們改變，那是自欺欺人。如果會自律，就不會有這種新聞了，所以，還是他律吧！

包正豪 爆料公社 淡江大學

延伸閱讀

疫苗實驗政府幫揪受試者 包正豪：等出事才要甩鍋？

「我們正在進行一場革命」 GUCCI影集時裝秀首集登場！

抵制萊豬怎加入國際社會？ 包正豪批吳釗燮鄉巴佬思維

牛肉麵風波丁怡銘遭打臉 包正豪：反射式抹黑成政府SOP

相關新聞

政大加入台聯大 明年2月結盟

政治大學申請加入由陽明、交通、清華、中央大學四校組成的「台灣聯合大學系統」，昨經台聯大核准，將送教育部核定，明年二月一日正式結盟。

大學拚研究師生互動冷 郭明政祭3帖人際升溫藥單

「社會病了！」近日大學校園發生多起憾事，政治大學校長郭明政分析，背後因素是人與人之間的關係疏離，多數人只求功名利祿，不問...

大學導師如何引領學生？中央大學校友出繪本教戰

如何當一個好導師？中央大學今天舉辦「最大顆的松果！2020中央大學優良導師著色繪本」新書發表會，以童話故事來借喻導師工作...

海洋大學拚生命科學 名列泰晤士高教排行第4名

英國泰晤士報高等教育（THE）近日公布2021年世界大學11項領域排名，海洋大學表示，該校在「生命科學」領域上升到全國第...

導師費改拿來增聘心輔人力？ 政大也要檢討

大學校園不幸事件，也反映學校心輔人力不足額的問題，各校也出動導師，請導師主動關心導生心理狀態，加強社會防護網。但台灣大學...

上課播影集、沒熱水澡不教書 包正豪：誇張可恥

南部某國立大學數學老師被學生爆料，為了熱水器故障，一周都不到學校上課。淡江大學全球發展學院院長包正豪對此在臉書表示，還有...

強化夜間校園安全 北科大主軸路線路燈調亮2成

為強化校園安全，台北科技大學表示，校內11月初強化校園夜間照明檢修，全面提前在下午5時開燈，主軸路線調亮20％，師生表示...

【教授缺擠破頭／下】私大教授為進國立大學 被「降等」占便宜也甘願

不少私校工作環境日趨惡劣，讓私校教師希望能轉往經費充裕、設備較好的國立大學發展，就算「降級錄用」也在所不惜。不少在私立大學教師應徵國立大學時，會被要求「降等」，例如副教授只能以「助理教授」聘任。教團指出，這凸顯公立學校的傲慢，教育部應制止這種「占私校老師便宜」的現象。

北科大女師與男學生師生戀 校方停止補助經費1年

台北科技大學日前傳出女教師和男學生師生戀，該校教評會近日做出處分，給予該師書面告誡，並停止系上經費補助一年。

中山大學與多倫多大學共研氣膠科學 守護空品與健康

新冠肺炎疫情不斷，中山大學氣膠科學研究中心與加拿大多倫多大學合作，舉辦雙邊氣膠科學線上研討會，今天簽訂合作備忘錄，雙方未...

國立大學老師不上課竟為熱水器故障 與學生對話超扯

南部某國立大學數學老師被學生爆料，為了家裡的熱水器故障，沒有熱水可以洗澡，連續一周都請假不到學校上課，結果學生在群組裡向...

北科大傳師生戀 校方：違專業倫理教評會決議懲處

媒體報導，北科大女教師疑似與男研究生發展戀愛關係。校方今天表示，已依性平法規定調查，教評會決議給予該教師書面告誡，並停止...

熱門新聞

國立大學老師不上課竟為熱水器故障 與學生對話超扯

政大明年2月加入台聯大！學生可轉入清交等四校

北科大傳師生戀 校方：違專業倫理教評會決議懲處

倒數兩個多月！舊課綱最後一場學測 110學測國寫如何準備？

校內諮商預約「紅字爆滿像搶演唱會門票」 政大生盼：請提前部署

台大悲歌 邰智源常勉台大兒「路窄難過，減肥完再走」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。