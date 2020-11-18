上課播影集、沒熱水澡不教書 包正豪：誇張可恥

南部某國立大學數學老師被學生爆料，為了熱水器故障，一周都不到學校上課。淡江大學全球發展學院院長包正豪對此在臉書表示，還有老師整學年課程都在播放影集，「都是誇張且可恥的事情」，如果期待自律讓這種老師改變，是自欺欺人。如果會自律，就不會有這種新聞了，所以，還是他律吧！

南部某國立大學學生在臉書「爆料公社」爆料，數學老師因家中的熱水器故障，以無法洗熱水澡為由，請假一周不來上課，還怪罪是老師的父親遲不找人修熱水器的關係。（ https://udn.com/news/story/6928/5022114 ）包正豪說，事件真實性真偽難辨，不過倒是可以拿來當例子，說明其實在大學裡頭，是有很多匪夷所思的事情和人。

包正豪說，有相當多人、包括他的朋友，認為教師就業安全應予保障，同時對限期升等／規定發表給予非常負面的評價，認為扼殺教師學術自由等等。他其實不否認這個，他也認為如果有老師立志就是走教學路線，沒必要堅持對方也必須研究升等，「他可以走教學升等或者不升等，但他得真的專心教學」。

他說，不誇張，他知道有人教大一政治學，上下兩學期，把「白宮風雲」（West Wing）從頭放到尾，後來聽說換成「紙牌屋」，算是進步，還是更新教材？一整學年，除了幾次交代事情，其他全是「影片觀賞」，「然後我們根本拿他沒辦法！」

包正豪說，無論是因為沒有熱水洗澡所以不去上課，還是用放影集的方式「上課」，都是誇張且可恥的事情，但我們如果期待自律讓他們改變，那是自欺欺人。如果會自律，就不會有這種新聞了，所以，還是他律吧！