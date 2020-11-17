大學拚研究師生互動冷 郭明政祭3帖人際升溫藥單

「社會病了！」近日大學校園發生多起憾事，政治大學校長郭明政分析，背後因素是人與人之間的關係疏離，多數人只求功名利祿，不問人間冷暖；工業化將人帶離家庭，網路再將許多人帶進虛擬世界，人際更顯冷漠。而在教學現場，國內近十年強調研究型大學，致大學教師拚研究、不重視教學，師生互動減少。

郭明政提出三項構想，目的是讓政大能像家一樣。第一是要求各系教師新生訓練務必到場，並鼓勵畢業典禮取消豪華謝師宴，改成簡單的辦桌或野餐，邀請學生和他們的家長、教師參加，相互交流。

其次是改變導師制度，除讓學生自行選擇導師，也想將容易流於形式的全校導師會議，改成各院系導師自行開會，聚焦討論系上學生常遇到的問題。

第三是促進政大校園和社區的連結，郭明政說，他盼學生參與更多志願服務、國際志工、地方創生。他想帶更多學生深入環境，像是到田裡挖地瓜、採茶，讓學生真真實實活在自己的土地上，而不是深陷虛擬世界裡。

「大家都說我是政大的大家長，我們真的是一個家嗎？」郭明政表示，近十年國內一直強調研究型大學，教師投入國際期刊，不重視教學，和學生的互動減少，這是研究型大學的反撲。

至於為何強調家的重要性，郭明政指出，家庭本來是一個生產單位，也是生活單位，但工業化把人帶離家庭。他希望用上述幾種方式重建校園的家庭文化，「就像各系有直屬學長姊、學弟妹，本來就是家的概念，未來希望老師也加入」。