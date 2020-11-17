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海洋大學拚生命科學 名列泰晤士高教排行第4名

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
海洋大學。圖／海洋大學提供
海洋大學。圖／海洋大學提供

英國泰晤士報高等教育（THE）近日公布2021年世界大學11項領域排名，海洋大學表示，該校在「生命科學」領域上升到全國第四名，全球排名在501在600名區間。其中「國際化情形」評估指標全國第二，「產學合作」指標排名全國第五。校長許泰文表示，將提高彈性薪資與教授獎金、延攬高階專案研究人才，目標在四年內達到世界排名600大目標。

按THE排名內容，海大在「生命科學」各項評估指標，以及「產學合作」與「研究影響力」都排名全國第五名，名次雖與去年相同，但其中「產學合作」分數達65分，「國際化情形」評比分數從2019年42.7分，逐年提升至今年的53分。海大表示，校內推動國際學術與促進國際學生交流，獲國際認同。

THE針對「藝術與人文」、「教育」、「法律」、「商學與經濟」、「臨床醫學與健康」、「資訊工程」、「工程與技術」、「生命科學」、「物理科學」、「社會科學」、「心理學」等11領域排名，排名評比內容包括「教學」、「研究」、「研究影響力」、「國際化情形」及「產學合作」五大類，其中包括「教學聲譽調查」、「學術論文發表數量」、「論文被引用率」、「國際學生比率」、「來自企業的研究經費」等13項評估指標。

海大

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