政大明年2月加入台聯大！學生可轉入清交等四校

政治大學申請加入由陽明、交通、清華、中央大學四校組成的「台灣聯合大學系統」，台聯大系統已通過，將送教育部核定。政大校長郭明政表示，預計明年2月1日起，政大有望成為台聯大成員，台聯大將是一個擁有超過3000專任教師及6萬學生的大學系統。系統內各校生可申請轉學，也可申請跨校雙主修、輔系。

郭明政表示，申請加入系統台聯大系統的動機包括地緣性和互補性，校內的人文社會科學領域，和系統各校理、工、醫及生命科學有互補成效，在人文社會科學方面也將有加乘效果。

郭明政表示，校內開設26種外語及華語教學課程，是培養跨國移動能量的利基。大學系統除了分享學校資源，跨校選課、雙輔以及跨校轉學等「國內留學」措施，將提供同學更為寬廣的學習場域。