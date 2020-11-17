記錄傳統工藝 亞大3學生獲文化部「A+文資創意季」金獎

亞洲大學設計學院視覺傳達設計系學生楊文慶、康紹秦及林駿騰以課堂的作品「工憶」，記錄台灣即將失傳的傳統技術粧佛、藝閣丶捏陶 ，獲得文化部文化資產局舉辦的「A+文資創意季」文資保存類金獎，獎金10萬元。

林駿騰說，大二時上林孟潔老師雜誌排版設計課，林老師要求他們以台中出發製雜誌型的書。他們認為台灣長期受西方文化影響，忽略了最貼近日常生活的傳統文化，然而傳統工藝卻早已存在於生活中的每個角落，因此以記錄台灣傳統工藝出發，製作這個作品，並分別以粧佛、藝閣丶捏陶為主題製作出3本刊物。

楊文慶說，當時從校方得知雲林北港傳統民俗活動藝閣是以真人扮演媽祖、各路神佛等角色，並在媽祖生日等重大節日於北港市區遊行，因此他們到北港採訪「顏氏藝閣」負責人、60多歲的顏三泰。顏家從顏的爺爺做起，已近百年歷史，幸好顏三泰的兒子願意接手，讓這項傳統技藝能傳下去。

妝佛則是記錄台中市葉坤定、葉坤鵬兄弟二人，從父親葉勇助手上接下的這項源自魏晉南北朝技術，當時這項技術在明朝時由福建傳入台灣，目前只在台中、台南及鹿港等地有師傅傳承。葉坤定兄弟說，只要信仰在，妝佛藝術一定會繼續傳承。

校方說，楊文慶等3位同學以一年的時間，用文字與照片，記錄了藝閣、妝佛與捏陶等三種傳統技術匠師的身影，同時把匠師們的堅持與韌性表達出來，見證了民間信仰技藝文化及歷史。