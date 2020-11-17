大專校院資訊應用服務創新競賽 元智資工囊括7獎項

元智大學資工系學生參加「第25屆大專校院資訊應用服務創新競賽」，運用AI與資安技術開發專題，脫穎而出獲得「全國第一名」、「全國佳作」、「人氣獎」等七個獎項，「理賠防衛大使」同時獲得資訊應用組全國第一名與人氣獎。

「理賠防衛大使」由元智資工系林家瑜與資傳系陳彥安兩位教授指導，學生李明倫、周漢璋、江俊辰、沈廷勳、黃柏毅、陳竑瑾完成，在競賽中獲得資訊應用組全國第一名與人氣獎。

林家瑜表示，近年來因駕駛開啟車門不當而導致路人或機車騎士受傷的狀況頻傳，為解決此問題團隊開發「理賠防衛大使」，此專題能提出一套具即時性通知駕駛後方障礙物之系統，並偵測駕駛是否以二段式正確開啟車門。

陳彥安說，此專題利用深度學習影像辨識技術結合物聯網，使用攝影機偵測後方障礙物，判斷障礙物之種類與其速度的危險性，於手機發出警告鈴聲為駕駛帶來警示作用，若駕駛未以正確開啟，則手機以語音方式在不影響駕駛下車的注意力，為駕駛帶來提醒，藉此培養駕駛及乘客具有良好的乘車習慣。此研發未來將有可能與車廠討論，進行技術轉移。

其他獲獎者有「基於孿生神經網路之工業影像錯件偵測系統」獲得資訊應用組全國佳作與人氣獎；「Go新鮮」獲得資訊應用組全國佳作與人氣獎，是由LINE平台開發而成，利用聊天機器人增加產銷履歷的可讀性，讓消費更容易也更願意理解產銷履歷的內容及重要性，進而推薦消費者優質商家，提供一個真實且良性的產銷履歷推廣渠道。

資安組方面，元智資工系組成「我就怕被騙啊–FB詐騙廣告監控」獲得資安組全國佳作。提供一個Chrome的擴充套件可以遮蔽Facebook上可疑的贊助廣告，透過對於可疑詐騙廣告的理解，制定出合宜的監控策略，使用者在瀏覽Facebook僅能見到霧化廣告內容。第一時間防範使用者點選詐騙廣告，避免悲劇的發生。