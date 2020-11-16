金大大仁科大USR團隊 將攜手長照及文化創生合作

長照服務越來越受到各界關注，金門大學近期也加強與各校合作，擴大推動成效，金門大學今天表示，日前與大仁科技大學USR總辦公室召集人高華聲、學務長許嘉裕等12人進行交流座談。校方表示，透過雙方交流座談，除可增進彼此在照顧服務與文化創生領域的能量，並為未來的兩校的交流合作奠定根基。

出席這場交流座談會的人員，除跨海而來的大仁科大師長外，還有金大的健康護理學院翁瑞宏院長，與社工系葉肅科主任、楊志誠助理教授、長照系何清松主任、謝嫣娉教授、張李淑女副教授、朱僑麗副教授、護理系蘇貞瑛副教授等人，會中討論熱烈。

翁瑞宏表示，該學院為全國唯一設置於外島的大學健康護理學院，全力發展符合在地特色之健康照顧服務模式，建構別有於都市化健康照顧模式，以滿足離島居民的需求。翁瑞宏強調，近年來該學院在培育具健康關懷、全球視野及專業素養之長照、社工及護理人才方面已取得良好成效，社會各界對該學院積極帶領學生運用課堂所學專業，參與志工、社區服務等非常肯定，未來將持續以達成活化金門健康照顧產業人力資源培育為目標。

大仁科技大學USR總辦公室召集人高華聲教授則表示，金大在推動大學社會責任方面有非常傑出的表現。他說，近年來該校為配合國家政策，發展重點在照顧服務與文化創生方面，109年度執行教育部USR計畫，共有社會工作系「長照知識整合與實踐」與文化創意產業研究所「書香舒活宜居城」兩個團隊，未來可結合兩校在相關領域的合作，共同實踐大學社會責任。

金大表示，透過此次交流，雙方除交換彼此在長照領域與社區產業經營的實務經驗外，深入了解金門在地機構及社區長照服務實務運作，吸取在地經驗，做為執行照顧服務與文化創生計畫的重要參考。