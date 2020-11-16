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台大生讀北京大學會吃力嗎？ 網曝看法吐實情

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「台大學生去讀北京大學會很吃力嗎」，貼文掀起眾人熱議。聯合報系資料照
網友好奇「台大學生去讀北京大學會很吃力嗎」，貼文掀起眾人熱議。聯合報系資料照

台大學生近期意外頻傳，引發社會高度關注，各界紛紛討論就讀頂尖大學承受的壓力，對此，一名網友好奇「台大學生去讀北京大學會很吃力嗎」，問題曝光掀起眾人熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，「常聽人說中國大陸從小時候就很競爭，求學過程都要排名很前面才有辦法進北京大學，假如台灣大學的學生，去北京大學念同一科系會感到很吃力嗎？」

貼文一出，網友們提出各自看法，「大陸名校的學生真的很拚」、「聽到的都是生活習慣差太多，北京那邊競爭氛圍很強」、「會，看簡體字很吃力」、「不會，大學的課業就那個程度，強的人當然有，但要畢業及格，台大生哪有可能達不到」、「慘的倒數，強的中前端」、「封閉社會裡死讀書的學生，沒什麼」、「中國的學生就是完成任務導向…他們的學生強，但是強的很空，這也就是所有基礎研究敬陪末座的原因」。

北京大學 台大 PTT

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