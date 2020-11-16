收到交大研究所放榜錄取信遭「二度傷害」 網友給他拍拍

目前正值各大學研究所碩士班推甄放榜的時刻，許多考生也抱著緊張又期待的心情希望可以順利錄取心目中的學校，但最近有一名男同學在Dcard網路論壇上分享他收到放榜錄取通知的心情，宛如從天堂掉到地獄。

前幾天，他收到一封電子郵件，信件主旨直接寫說「恭喜同學錄取交大電子所」，內容大概指出，電子所的這個實驗室今年預計招收一名碩士班學生，然後他成功錄取了。

男同學還表示，原本他不抱任何希望，是收到了電子郵件才知道交大放榜了，結果他看了這封信後才又跑去查榜，一查之後居然發現榜上其實根本沒有他，於是又打去系辦問，對方回說，那封信寄錯人了。

他說，自己難過的並非沒有錄取，也不是沒錄取卻被系辦誤通知有錄取，他認為，如果大學時期能更認真一點的話，就會成為那個真的被錄取的學生了。文末他也祝其他同學未放榜的能正取，放榜備取的能備上。

底下有不少網友留言替他感到惋惜，而且覺得錄取信還會寄錯人實在是太扯了，「天呀，拍拍…」、「太誇張了」、「二度傷害」、「空歡喜一場的失落感更大」、「我轉學考也有遇到同樣的事」、「系辦也太隨便了吧」、「這行政人員的效率有問題。」

不過也有其他人給予安慰，並祝福他「無論最後在哪，都要好好加油」，還有人稱讚他心態很正面，「好想給你一個擁抱，這感覺真的難受」，但下次搞不好真的就錄取自己想要的學校了。