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台大輕生案 心輔老師：壓力4類型

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

台灣大學接連發生3起輕生案件，引起全國關注。台師大心理諮商老師樊雪春15日受訪指出，台大輕生案接連發生，可能受到「維特效應」等原因影響，她分析壓力表現方式有4種類型，建議民眾以壓力檢測量表自我檢測，找出最適合自己的紓壓方式。

台灣大學近日接連發生輕生案件，先是9日有1位女學生墜樓身亡，11日有1位男學生在宿舍上吊輕生，13日又有1名男學生墜樓，所幸目前意識已清醒，穩定恢復中。短短5天內發生3起輕生案件，引起全國關注。

加快輔導速度

樊雪春表示，資優學生面對期中考週的壓力較難釋懷，另外還有3項壓力的來源，一、受到「維特效應」影響，青年人可能心裡有煩惱，但不知道該如何紓解，看到另一位年輕人以傷害自己的方式解決，進而模仿；二、臉書等網路媒體傳遞訊息速度飛快，但輔導速度往往趕不上負面訊息影響的速度；三、新冠疫情影響了年輕人的生涯規劃，導致生涯未確定感對青年人造成壓力。

樊雪春強調，輔導的速度遠跟不上網路傳遞輕生訊息影響的速度，是非常嚴重的問題，未來需想辦法加快輔導速度，以及增加心理輔導資源；另外，因新冠疫情影響，造成全世界很多人死亡，也會使民眾的心情沉重，造成心理壓力，尤其青少年和青年人更容易受到影響，因為他們剛要準備找工作，但疫情將生涯規劃全都打亂。

壓力表現分4類

「人的壓力表現方式主要分成4種類型。」樊雪春指出，身體壓力型，壓力會反應在身體上，例如腰痠、背痛等；想法壓力型，在想法上，時常一想就睡不著覺；情緒壓力型，當心情不好的時候，會明顯表達出情緒，例如臉色很難看；行動壓力型，當感受到壓力時，會想要去做一些事情，來轉移注意力或壓力源。

如何紓解壓力？樊雪春表示，身體壓力型的人，可以按摩、運動等，建議藉由肢體活動，讓壓力有排解的去處；想法壓力型的人，可以透過讀書、討論等，讓想法有所突破，來減輕壓力；情緒壓力型的人，建議藉由談心、靈修、冥想等方式抒發壓力；行動壓力型的人，可以做一些不太累的活動轉換心情，例如拼圖、逛街購物等。

「若要了解周圍的人是哪一種壓力類型，可以問他先前遭遇壓力時，是以什麼方式恢復。」樊雪春說明，要知道壓力類型，才能以適合的方式排解壓力。網路上有「樊式壓力檢測量表」，做完檢測後，就能判斷自己是屬於哪一種壓力類型。

留意青年6種狀況

「青少年有6種狀況發生時，我們需要特別注意。」樊雪春指出，一、他提到「他想死」，在自我傷害的研究中發現，採取自殺行為的人，平均會跟周圍3人講述自己想死；二、把心愛的東西送給別人；三、突然不太睡覺，或是睡很多；四、脾氣變得暴躁易怒；五、有可見的壓力源，譬如跟家人有巨大衝突、剛分手等；六、自我要求高，卻達不到目標，長輩要預先留意這些情緒反應。

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