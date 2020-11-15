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主打「因夢想而存在」 台大首支全球形象片出爐

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大今舉行92周年校慶，首度播出全球形象影片。圖／取自National Taiwan University國立臺灣大學 YouTube頻道
台大今舉行92周年校慶，首度播出全球形象影片。圖／取自National Taiwan University國立臺灣大學 YouTube頻道

台大為提升國際能見度，近日宣布全球形象策略，並在今天的92周年校慶典禮上播出首支全球形象影片（ https://youtu.be/MNEynGlf8Es ），主題為「Driven by Dreams」。校方表示，這支影片點出台大人不畏懼挑戰、勇敢追夢的精神，以及台大「因夢想而存在」的重要核心價值。

台大首任行銷執行長林俊昇表示，在定調全球形象的過程中，他們邀請許多的台大師生、校友共同討論學校最重要的品牌信仰是什麼。在一次次的思辨當中，討論成員發現「透過不斷勇敢地挑戰現狀，用行動力和感染力為世界帶來創新與影響力」就是台大的重要精神，更是許多台大人一直默默在做的事。盼透過影片對世界發聲，讓更多人看見台大與台灣，並發揮品牌的正面能量。

台大日前已先公告logo，林俊昇表示，形象識別以台大建築經典十三溝面磚的簡約線條為元素，呈現台大特色和國際感。選用的藍色為思辨藍，藍和紅是經典學術色。

他也說，台大採保留校徽、新增形象識別的MIT模式，形象識別由21條線組成，並排列成椰林大道和總圖書館形狀，21象徵傅鐘的21響。排列成此形狀，留白處恰巧是一個「T」字。

林俊昇說，世界一流大學都在經營品牌，亞洲和台灣相對來說做的比較少，而台大創國內高教先例做這件事。

台大為增加國際能見度，日前公告形象識別圖像。圖／台灣大學提供
台大為增加國際能見度，日前公告形象識別圖像。圖／台灣大學提供

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