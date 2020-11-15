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影／管中閔：盼未來大學讓學生找到學習價值與生命意義

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
台大校長管中閔今天出席校慶時表示，期許未來大學能幫助學生們能從中找到自己的興趣、志向、發展所長，進而找到學習的意義與生命的價值，台下學生們戴著口罩聆聽。記者潘俊宏／攝影
台大校長管中閔今天出席校慶時表示，期許未來大學能幫助學生們能從中找到自己的興趣、志向、發展所長，進而找到學習的意義與生命的價值，台下學生們戴著口罩聆聽。記者潘俊宏／攝影

台大校長管中閔今天在台大校慶上特別提到未來大學的願景，期許學生們能從中找到自己的興趣、志向、發展所長，進而找到學習的意義與生命的價值。

管中閔表示，對於近來台大意外頻傳，台大現在已經著手學生安心小站、緊急專線電話、聯絡台大心理專業醫護等防護網緊急措施，希望防護網能交給有能力做、也願意做的人手上，而不是過分依賴老師的幫助，台大的學生可能有所念科系與興趣不合、父母期望過大等，當壓力大於心裡所能承受時就會崩潰，所以致詞時特別提到未來大學的建立，應該幫助學生從中找到自己的興趣、志向、發展所長，進而找到學習的意義與生命的價值。

管中閔舉出自己也曾嚴重心理受創，知道透過專業的諮詢輔導、家人、朋友的陪伴支持可以完全走出來，當痛苦的人感受到一句話、一個微笑或擁抱，就會得到支持的力量。

台大校長管中閔今天出席校慶時表示，期許未來大學能幫助學生們能從中找到自己的興趣、志向、發展所長，進而找到學習的意義與生命的價值。記者潘俊宏／攝影
台大校長管中閔今天出席校慶時表示，期許未來大學能幫助學生們能從中找到自己的興趣、志向、發展所長，進而找到學習的意義與生命的價值。記者潘俊宏／攝影
台大校長管中閔今天出席校慶時表示，期許未來大學能幫助學生們能從中找到自己的興趣、志向、發展所長，進而找到學習的意義與生命的價值。記者潘俊宏／攝影
台大校長管中閔今天出席校慶時表示，期許未來大學能幫助學生們能從中找到自己的興趣、志向、發展所長，進而找到學習的意義與生命的價值。記者潘俊宏／攝影

台大 管中閔

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