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台大生為何不快樂？ 管中閔直指3個原因

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學校長管中閔。記者潘乃欣／攝影
台灣大學校長管中閔。記者潘乃欣／攝影

台灣大學校園近期發生憾事，校方已加強心理輔導資源來補大學生心靈破網。校內生為何不快樂？校長管中閔今天在校慶典禮結束後受訪表示，原因包括所學不符合所需、家裡對學生期望很大，或者是無法融入校園生活等。校方已組成專案小組，主要任務之一就是了解這件事背後的結構因素。

針對校內憾事，管中閔表示，校方已啟動專案小組，針對發生事故時在場的人進行創傷輔導，另也會持續追蹤被列為高關懷對象學生。另也聯絡台大醫院精神科醫師，期能做到長期協助。校方同時也聯絡各個院、系、所導師，請他們連絡上自己的導生，確認學生狀況。

台大的導生是按院、系、所分派，每名導師都要負責一定人數的導生。管中閔指出，這樣的制度讓防護網落在各個老師身上，不過每名老師不同，有些老師自己太忙，沒辦法花那麼多時間照顧。學校未來擬讓願意協助且有能力的老師，有更多機會幫助學生。

管中閔也說，台大將於今年11月18日早上發表「未來大學」，主因就是有些學生在現有大學環境無法得到肯定，期望能提供更有彈性，讓學生在不受束縛之下，體認自己所長並發揮。

另外，管中閔也表示自己曾受嚴重心理創傷，很能體會心裡受困擾的學生心情。媒體問管中閔為何以自己為例，管表示「還有什麼比自己例子更有說服力？」但進一步詢問哪方面事情造成心理創傷，管中閔只說不是發生在學生時期，未多談。

管中閔從自身經驗強調，許多人認為心理生病不是疾病，只會覺得生病的人不好，他鼓勵學生接觸接觸專業協助來改善。今年校慶也塑造別於以往的形象，希望學生見面多打招呼，促進人與人相互關懷的環境。同學間一個笑容、問候，能讓身邊同學感到被關心。

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管中閔 台大醫院 事故

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