台大國際行銷第二彈 今天上午首映全球形象影片

台灣大學近日表示要增加國際能見度,推動一系列全球形象策略,日前已公告台大logo,今天將在上午9時起的校慶典禮上舉行全球形象影片首映。校慶典禮另會表揚傑出校友、優異青年,以及頒發傅鐘獎學金給各學院獲獎學生。

台大日前公告logo,首任行銷執行長林俊昇表示,形象識別以台大建築經典十三溝面磚的簡約線條為元素,呈現台大特色和國際感。選用的藍色為思辨藍,藍和紅是經典學術色。

他也說,台大採保留校徽、新增形象識別的MIT模式,形象識別由21條線組成,並排列成椰林大道和總圖書館形狀,21象徵傅鐘的21響。排列成此形狀,留白處恰巧是一個「T」字。

林俊昇說,世界一流大學都在經營品牌,亞洲和台灣相對來說做的比較少,而台大創國內高教先例做這件事。台大也將發表slogan,像是Nike有Just do it,加州大學聖地牙哥分校的標語是「看得更深更遠」,德州大學的標語是「What starts here changes the world」。