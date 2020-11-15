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台大國際行銷第二彈 今天上午首映全球形象影片

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大為增加國際能見度，日前公告形象識別圖像。圖／台灣大學提供
台大為增加國際能見度，日前公告形象識別圖像。圖／台灣大學提供

台灣大學近日表示要增加國際能見度，推動一系列全球形象策略，日前已公告台大logo，今天將在上午9時起的校慶典禮上舉行全球形象影片首映。校慶典禮另會表揚傑出校友、優異青年，以及頒發傅鐘獎學金給各學院獲獎學生。

台大日前公告logo，首任行銷執行長林俊昇表示，形象識別以台大建築經典十三溝面磚的簡約線條為元素，呈現台大特色和國際感。選用的藍色為思辨藍，藍和紅是經典學術色。

他也說，台大採保留校徽、新增形象識別的MIT模式，形象識別由21條線組成，並排列成椰林大道和總圖書館形狀，21象徵傅鐘的21響。排列成此形狀，留白處恰巧是一個「T」字。

林俊昇說，世界一流大學都在經營品牌，亞洲和台灣相對來說做的比較少，而台大創國內高教先例做這件事。台大也將發表slogan，像是Nike有Just do it，加州大學聖地牙哥分校的標語是「看得更深更遠」，德州大學的標語是「What starts here changes the world」。

台大 圖書館 建築

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