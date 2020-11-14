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影／管中閔現身燭光晚會 學生高喊：大聲哭出來！
台灣大學近來憾事頻傳，台大今天適逢92周年校慶園遊會，今晚10點30分音樂會結束後，台大學生會舉行燭光晚會，草坪旁已燭光排放「Together」，在場上百位學生人手一盞燭光，校長管中閔也率多位主管一同出席，互相給彼此擁抱、鼓勵，盼能帶給受傷的彼此一些力量，氣氛相當溫暖，令人動容。
「告訴大家，請大家告訴自己辛苦了」台大學生會長楊子昂說，已經受傷的我們，陪伴彼此的我們，真的都辛苦了，但說得再多，那些痛苦也只有我們自己才能承受，但想告訴大家，有需要的時候，撐不住得時候，我們都在這裡，希望今天大家都能找到自己舒服的方式，擁抱也好、哭泣也好、抱怨也好，台大人一起度過這個冬天。
台大學務長沈瓊桃說，過去這周我們共同經歷了一些意外事件，承受了不安的情緒，雖然不知道事情為什麼會發生，但烏雲背後，總有皎潔的月光，當覺得人生很難的時候，我們一起深呼吸、吐氣，也請大家能夠向右看、也向左看，你並不孤單，在台大這個大家庭，一定會發現屬於自己的好友陪你前行。
管中閔今晚也上台簡短談話，他說，希望大家都知道我們是一家人，我們互相扶持，一起向前走。管中閔話一說畢，台下也給予熱烈回應，還有學生大喊「大聲哭出來！」沈瓊桃則接話坦言，自己昨晚已哭了半小時，今天才有辦法站上台主持活動。
活動最後，管中閔率師生到舞台後方燭光區，將手上的燭光擺置地面；一旁也有學生在地面擺上留言版，不少學生也停下腳步，寫上字條「沒事，台大人都在，加油！」、「加油，給自己擁抱跟力量！」
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