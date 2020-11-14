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校園憾事接連發生 葉丙成提4解方：我們的大學需要改變

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台大學生意外頻傳，台大教授葉丙成今在臉書以「我們的大學需要改變」為題PO文。圖／本報資料照片
台大學生意外頻傳，台大教授葉丙成今在臉書以「我們的大學需要改變」為題PO文。圖／本報資料照片

台大學生意外頻傳，台大教授葉丙成今在臉書以「我們的大學需要改變」為題PO文，他以相關數據，點出校園裡有很多人過得並不快樂，也有很多人並不認同自己念的系所，葉丙成提出四點建議，呼籲大學需要改變。貼文PO出三小時，已吸引近7000多人按讚，也有近2000人次分享，反映相當熱絡，不少人表示贊同。

葉丙成表示，根據媒體報導，台大心輔中心諮商人次已經超過一萬人次，比四年前多了三千人次，即使有41位專兼職的專業輔導人員，心理諮商預約還是供不應求，他直言，「在這校園裡，有很多人過得並不快樂。」

葉丙成也以媒體針對台大學生的整體調查，若能重選科系，有四分之一學生不會再選一樣的，而有三分之一學生則茫然不知自己要不要念原來的系，只有約四成左右的人，真正認同自己的系，「在這校園裡，有很多人並不認同自己念的系。」

葉丙成說，學生在國高中經過無數考試，身邊的大人都跟他們說，只要進了大學一切就好過了，除了能力很強、萬中選一的秀才外，許多人都是靠著高強度鞭策自己的自制力，希望一旦進了這所學校，日子就會好過了。

「但現實是進到大學後，有六成的人才發現自己念的系不是自己要的。而且大學的科系跟高中差很多，沒興趣是真的很難唸得下去。」葉丙成說，這些人如何能接受自己唸不下去的現實？他們對於「找好工作」的期待如何成真？更慘的是，即便他們已經唸了大學，他們還是無法脫離家庭對他們的影響。

葉丙成分享，曾有某個人文相關科系教授告訴他，某年新生家長日，一位家長搶問：「請問貴系要如何才能夠轉系轉得出去？」。他一問完，其他家長手都放下了。他說，當家長是以這樣的態度看待孩子的科系選擇時，學生感受到的「找好工作」壓力更大了。

葉丙成認為，若要改變結構性因素，他也提出四大要點，包含讓學生對自己的未來安心、課務的改革、將導師費移做心輔資源、選才不再只看分數，要找興趣相符的人材。

葉丙成說，有許多學生進大學發現選的科系跟他想像不一樣，但成績不好轉系轉不出去，重考也不知道自己要什麼，又怕家人唸而不敢休學。他認為，能不能有更有彈性的畢業規定，讓學生能有機會在大學好好探索自己的興趣跟方向，至少有路有出口，不會覺得未來很絕望。

至於心輔資源，葉丙成說，台大學生總數三萬多人，每個人有七百元左右的導生費，總和有兩千多萬元，可以再多聘許多位真正有專業為學生做心理諮商的專業心理師，請學校體認心理輔導必須由專業的人員來做。

葉丙成說，台灣教育正面臨一個艱難處境，我們正在面對前所未見的變動世界，過去幾十年累積下來的求安穩、求保險、求名牌標籤的價值觀，仍然影響者我們社會的許多人，這兩者落差，會讓越來越多人感到焦慮跟徬徨。

葉丙成 台大 大學生

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