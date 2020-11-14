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「點起蠟燭成為火種」 台大今晚10時燭光晚會

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台大學生會今晚將在椰林大道舞台前舉行燭光晚會。記者趙宥寧／攝影
台大學生會今晚將在椰林大道舞台前舉行燭光晚會。記者趙宥寧／攝影

台灣大學近來發生數起學生不幸事件，校方加強學生心理輔導，發布關懷信，也請導師主動關還導生，台大社會系師生也發起「互挺團」，學生自發「Free Hugs」，或是獻花、留言等紀念活動，台大學生會今晚10時將在椰林大道舞台前舉行燭光晚會，在夜晚中點起蠟燭，共同溫暖校園中的彼此，一起走過這個冬天。

今天適逢台大92周年校慶園遊會，台大稍早在臉書發布訊息，表示台大校園內連傳多起憾事，希望與各位同學一起，互相支持、互相陪伴，今晚邀請師生及工作夥伴，在這個夜晚點起蠟燭，成為火種，溫暖校園中的彼此。

台大也在文末提醒，希望在這個時間點，各位同學可以多關懷彼此、也照顧自己，出門走走看看電影，也可以到校慶市集逛逛買買東西，來校慶音樂會享受音樂，與我們一起、與所有的台大學生一起，走過這個冬天。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台大學生會今晚將在椰林大道舞台前舉行燭光晚會。圖／取自台灣大學臉書
台大學生會今晚將在椰林大道舞台前舉行燭光晚會。圖／取自台灣大學臉書

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