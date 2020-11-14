晤談要等1個月 台大高層：若學生輔導比降低當然非常好

台灣大學5日內接連發生3起學生不幸事件，外界關注學生心理輔導資源的議題。不過，台大自前年起學生輔導比已符合標準，學生卻仍反映晤談要「大排長龍」，恐無法及時接住需要幫助的人。台大學務長沈瓊桃表示，若學生輔導比能再降低當然非常好，但仍呼籲生命教育應從小做起。

台大學生前往心輔中心晤談人次逐年上升，更在去年首度破萬，即便擁有25名專任輔導老師、21名兼任輔導老師，學生輔導比也合乎「學生輔導法」1：1200規定，但仍緩不濟急，不少學生反映，初次晤談只開放兩周前預約，但預約太搶手，根本搶不到，等一個月已是常態。

台大學務長沈瓊桃表示，若能將比例再降低，比如1：1000當然非常好。但她也說，台大學生諮商輔導挑戰性不一樣，學生競爭壓力大，每個都是第一名上來，上大學後發現不再是第一名，調適上很不容易。

不過，台大也從政策面調整，沈瓊桃表示，像是把成績0分到100分，改成A、B、C、D，學校政策有些可以確實可以協助學生適應環境。

但學生晤談課題百百種，沈瓊桃說，情緒、課業問題都會有，比較特別的是，學生關注「生命的意義」。台大學生很有思辨性，相當追求自我實現，也會去思考生命意義，若沒辦法找到意義的時候，有時可能會走入死胡同，呼籲生命教育應從小做起。

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