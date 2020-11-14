盼終結憾事 台大校慶管中閔喊話：成立專案小組

今天是台灣大學92周年校慶園遊會，台大學生日前接連發生多起不幸，校長管中閔今出席園遊會開幕，會後聯訪時表示，事件發生後大家都非常難過，學校已成立專案小組，除了採取緊急措施，事發當下也已重新體檢高樓層安全，也有三層心理輔導機制，今日中午也會發布關懷影片。他說，雖也不太確定這些東西是否百分百有用，希望這時候學校用各種方式，傳遞支持同學、安定同學的聲音。

管中閔昨日下午發布公開信關懷全體師生，不料在信件送出前，一名男大生自社科院墜樓重傷。管中閔今受訪時表示，前幾天已發過全校信，但還是有憾事發生，今天上午也錄製影片，預計中午發布，雖不太認為是否百分百有用，但一個微笑、幾句關懷，很可能改變一些人的想法，至少他會重新思考要做些什麼。

管中閔表示，事件發生後大家都非常難過，學校成立專案小組，事件發生當下，已重新體檢高樓層安全，也加強心理輔導，包含事件目擊者，以及當事人身邊相關同學，安排專業心輔人員進行創傷關懷，另也去追蹤高關懷個案發展，也發動全校導師要和導生接觸，建立心理防護網。

不過，有學生認為校方的作為像是「例行公事」，無法解決升學主義、壓力源的根本問題。管中閔表示，結構性因素需要更深入探討，校方下周起會邀請老師、學生會、研究生協會加以探討，希望能從根本解決。但他也強調，「現在不揣測個案發生原因，但在這個時代、疫情肆虐，確實可能有心理壓力，必須重新釐清。」

昨日事件發生後，臉書台大學生交流版展開2周的貼文審查，禁止討論不幸議題。管中閔指出，「這是基於專業心理輔導人員的建議」。他說，交流版能讓學生得到出口、慰藉，但若沒有適當注意，也可能成為情緒感染來源，也可能衍伸「維特效應」（模仿效應）。

管中閔表示，在學生版上已看到自律現象，「這是好事」，交流版讓大家互相支撐，而非感染悲傷的來源，「一定要有專業人員」，也希望大家關心，但盡量不要傳遞。

今年台大校慶園遊會共計43攤，含32個學生社團、教務處數位學習中心及出版中心，另有6場次社團舞台表演，並有17個社團參與校慶園遊會特有的社團嘉年華遊行，今年還加入口罩元素，另因應防疫實名制，現場參與者要出示身分證或台大學生證，量測額溫後蓋手章入場。

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