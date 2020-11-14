快訊

盼終結憾事 台大校慶管中閔喊話：成立專案小組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預防憾事重演擴增心輔資源 台大社科院增設安心諮詢站

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣大學近日接連發生學生不幸事件，台大心輔中心今、明兩天提供安心諮詢時間。記者趙宥寧／攝影
台灣大學近日接連發生學生不幸事件，台大心輔中心今、明兩天提供安心諮詢時間。記者趙宥寧／攝影

台灣大學近日接連發生數起學生不幸事件，台大社科院學生會在臉書彙整心理輔導資源，也增設「社科院安心諮詢站」，安排專業輔導老師提供特殊諮商時段，學生無須預約可即時使用。

台大社科院學生會表示，11月14、15日上午10時到下午5時，將有心輔中心的輔導老師在社科108室（頤賢館一樓教師聯誼室）提供特殊諮商時段，學生無須預約，可直接使用。

除此之外，台大心輔中心將於11月14、15日上午9時到下午6時為所有受到近日事件影響的台大學生提供安心諮詢時間，地點在心輔中心一樓初談室，學生可直接前往心輔中心。

台大社科院學生會也說，社科院心輔室教師將於11月16日上午11時至12時及下午4時至5時，各舉辦一場團體安心輔導，地點在社科院504心輔室，同學可直接參加，不需報名。

社科院學生會提到，社工系主任吳慧菁另利用個人時間，特別開放個別諮商時段給社科院學生，學生可用Email預約，或是在有立即需要的時候直接過去，服務將延續到明年一月中旬。

社科院心輔室每周一、三下午也提供電話諮詢服務（專線：02-33668300#55676），在心輔中心初談後，經轉介可到社科院504心輔室進行個別心理諮商。

【推薦閱讀】

與其說想死 不如說是不知道怎麼活
「生命很美好」是增加痛苦指數的無效安慰
「生命沒緊急逃生出口」身為人類無法避免寂寞痛苦與不確定感
「我快要撐不住了」焦慮年代的急救包！給身陷地獄的你

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台大社科院學生會在臉書彙整心理輔導資源。圖／取自台大社科院學生會臉書
台大社科院學生會在臉書彙整心理輔導資源。圖／取自台大社科院學生會臉書

台大 社工

延伸閱讀

台大3起憾事引譁然 潘文忠：雞婆一點有機會拉住朋友

大學心輔資源 遠低於學生需求

校園憾事頻傳 教育部發校安通報：強化校內輔導

校園心理防護網人力比懸殊 衛福部盼「增人力」

相關新聞

預防憾事重演擴增心輔資源 台大社科院增設安心諮詢站

台灣大學近日接連發生數起學生不幸事件，台大社科院學生會在臉書彙整心理輔導資源，也增設「社科院安心諮詢站」，安排專業輔導老...

大學心輔資源 遠低於學生需求

台大五天內，發生三起學生輕生事件，讓大專院校心理輔導資源問題再次被檢視。依學生輔導法規定，專業輔導人力與學生人數比，應為...

台大發起FREE HUGS暖抱

台大正值期中考周，卻接連傳出學生意外事件，有台大學生昨在校內發起「FREE HUGS」活動，希望能溫暖彼此，也有陸生在水...

博班生告知憂鬱症卻被踢走 學術象牙塔為何悲劇頻傳？

大學校園近期輕生憾事頻傳，為何單純的校園卻成了少數學子的人生終點站？近年高學歷者的心理問題不斷增加，不只學生，大學教師在研究、升等和招生多重壓力下，也成為身心疾病的高危險群。

晤談要等1個月 台大高層：若學生輔導比降低當然非常好

台灣大學5日內接連發生3起學生不幸事件，外界關注學生心理輔導資源的議題。不過，台大自前年起學生輔導比已符合標準，學生卻仍...

盼終結憾事 台大校慶管中閔喊話：成立專案小組

今天是台灣大學92周年校慶園遊會，台大學生日前接連發生多起不幸，校長管中閔今出席園遊會開幕，會後聯訪時表示，事件發生後大...

國旅正夯設計遊程賽熱門 大葉大學遊客導向獲4獎項　

新冠疫情延燒近一年，促使國旅大爆發，遊程設計格外受重視，大葉大學觀光旅遊學系參加2020第九屆觀光精英盃全國遊程設計競賽...

校園憾事頻傳 教育部發校安通報：強化校內輔導

台灣大學接連傳出憾事，教育部今表達沉痛，並呼籲社會各界用「提升主動的關心關懷，取代事件公開討論」，避免誘發維特效應（模仿...

校園心理防護網人力比懸殊 衛福部盼「增人力」

台大五天內發生三起學生事故，大專院校心理輔導資源問題再次被檢視。依學生輔導法規定，專業輔導人力與學生人數比應為一比一千二...

【私大求生／下】養不起獨立研究所 私校：學雜費全付教師都不夠

私立大專校院「獨立研究所」經營艱困，主要原因之一是學生人數越來越少，且教育部規定至少要有5名專任教師。目前私立大學教師含勞健保、年終獎金等，每人的人事成本一年約150萬元，但碩士生一年學雜費約僅10萬元，學雜費用來支付老師薪水仍遠遠不夠。有私校校長說，未來可能只有公立大學才能負擔得起獨立所的營運。

台大3天2起學生輕生 「頂大光環」為何變學霸的華麗枷鎖？

台灣大學三天內一連發生兩起學生輕生案件，在校園引起不小的騷動與關注。去年台大也有4名學生輕生，根據台大統計，去年心理諮商人次超過1萬人次，5年前不過6、7000人次。學者分析，台大學生在升學體制中是篩選過的「菁英中的菁英」，升學主義、頂大光環、各方期望等，都可能都讓這些「學霸」們背負極大競爭壓力；這些外界眼中的光環，對學子來說卻是個漂亮枷鎖。

陽明交大首任校長遴選開跑 候選人11月底出爐

陽明大學和交通大學合校案日前經行政院核准，預計明年2月1日合校為「國立陽明交通大學」。新校長的遴選案今年9月啟動，遴選委...

熱門新聞

大學個人申請入學5採3大增 學測準備策略也在變

出借日治時代珍藏照片卻被弄丟 師大研究生揚言告雄女

幼稚園家長群組狂被「已讀不回」 他苦惱抱怨反被酸：玻璃心

6成高中生贊同學習歷程取代備審？ 台大教授不認同

台大發起FREE HUGS暖抱

校園憾事頻傳 教育部發校安通報：強化校內輔導

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。