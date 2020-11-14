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預防憾事重演擴增心輔資源 台大社科院增設安心諮詢站
台灣大學近日接連發生數起學生不幸事件，台大社科院學生會在臉書彙整心理輔導資源，也增設「社科院安心諮詢站」，安排專業輔導老師提供特殊諮商時段，學生無須預約可即時使用。
台大社科院學生會表示，11月14、15日上午10時到下午5時，將有心輔中心的輔導老師在社科108室（頤賢館一樓教師聯誼室）提供特殊諮商時段，學生無須預約，可直接使用。
除此之外，台大心輔中心將於11月14、15日上午9時到下午6時為所有受到近日事件影響的台大學生提供安心諮詢時間，地點在心輔中心一樓初談室，學生可直接前往心輔中心。
台大社科院學生會也說，社科院心輔室教師將於11月16日上午11時至12時及下午4時至5時，各舉辦一場團體安心輔導，地點在社科院504心輔室，同學可直接參加，不需報名。
社科院學生會提到，社工系主任吳慧菁另利用個人時間，特別開放個別諮商時段給社科院學生，學生可用Email預約，或是在有立即需要的時候直接過去，服務將延續到明年一月中旬。
社科院心輔室每周一、三下午也提供電話諮詢服務（專線：02-33668300#55676），在心輔中心初談後，經轉介可到社科院504心輔室進行個別心理諮商。
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