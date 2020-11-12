陽明交大首任校長遴選開跑 候選人11月底出爐

陽明大學和交通大學合校案日前經行政院核准，預計明年2月1日合校為「國立陽明交通大學」。新校長的遴選案今年9月啟動，遴選委員會公開徵件已截止，預計今年11月底公告校長候選人。

陽明交大新校長遴選委員會共21人，包括兩校師生代表、教育部次長劉孟奇等政府代表，以及校友代表如台北榮總護理部主任明金蓮、上騰生技顧問公司董事長張鴻仁，還有業界公正人士，如中研院副院長周美吟、中研院語言所研究員曾志朗、研華科技董事長劉克振等人。該會已開過一次會，選出遴選會召集人為前科技部長楊弘敦。

按陽明交大首任校長遴選程序，委員會公開徵件到今年11月5日，據了解約收到六件。但這些案件不一定是候選人，遴選委員會還要開會審查資格，預計本月底公告正式的校長候選人資料。而後這些候選人要向兩校教職員生說明治校理念和聽取意見。

接著，將由兩校到職滿一年的教職員對候選人行使同意權，達同意權門檻者，才能成為第二階段候選人。第二階段候選人要在遴選委員會說明治校理念和接受詢答，最後由遴選委員會選定校長人選。