快訊

萊劑美牛風波！丁怡銘道歉後直奔店家 掏3.9萬元訂百份牛肉麵

川普陣營再出招 發言人亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽明交大首任校長遴選開跑 候選人11月底出爐

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
陽明大學與交通大學合校案通過，校長遴選正在進行中。圖／聯合報系資料照片
陽明大學與交通大學合校案通過，校長遴選正在進行中。圖／聯合報系資料照片

陽明大學和交通大學合校案日前經行政院核准，預計明年2月1日合校為「國立陽明交通大學」。新校長的遴選案今年9月啟動，遴選委員會公開徵件已截止，預計今年11月底公告校長候選人。

陽明交大校長遴選委員會共21人，包括兩校師生代表、教育部次長劉孟奇等政府代表，以及校友代表如台北榮總護理部主任明金蓮、上騰生技顧問公司董事長張鴻仁，還有業界公正人士，如中研院副院長周美吟、中研院語言所研究員曾志朗、研華科技董事長劉克振等人。該會已開過一次會，選出遴選會召集人為前科技部長楊弘敦。

按陽明交大首任校長遴選程序，委員會公開徵件到今年11月5日，據了解約收到六件。但這些案件不一定是候選人，遴選委員會還要開會審查資格，預計本月底公告正式的校長候選人資料。而後這些候選人要向兩校教職員生說明治校理念和聽取意見。

接著，將由兩校到職滿一年的教職員對候選人行使同意權，達同意權門檻者，才能成為第二階段候選人。第二階段候選人要在遴選委員會說明治校理念和接受詢答，最後由遴選委員會選定校長人選。

校長遴選 交大 中研院

延伸閱讀

打造健康安全校園 弘光科大獲國家職業安全衛生獎

數位身分證有3大問題！ 中研院學者提政策建議書「暫緩換發」

「藍月亮」31日現身！台大新興科技媒體中心解釋原因

中研院英文譯名「中國科學院」立委要求改名 院長：意見分歧

相關新聞

台大3日內2學生輕生 管中閔沉痛請託：全校務必動起來

台灣大學3日內有2位學生輕生身亡，台大校長管中閔今中午緊急召開全校院系所主管會議，共計120位行政主管、11位學生代表出...

輔諮中心大排長龍 台大研究生：晤談要排一個月

國立台灣大學9日傳有女學生墜樓身亡，不料昨晚再傳出一名26歲男性陸籍研究生在宿舍輕生，連2起學生輕生案，台大校方發聲明表達悲痛...

台大期中考周連2起學生憾事 管中閔緊急召集主管開會

台灣大學正值期中考周，兩天前一名女學生墜樓送醫不治，昨晚又傳出一名年約26歲男姓陸生在宿舍上吊身亡。對此，台大稍早表示，...

等待逾20年 中山大學仁武校區終於「動」了

開辦醫學院是國立中山大學創校初期即規範的建設藍圖，今年適逢建校40周年，由巴巴事業董事長黃炯輝捐2億興建的醫學教學大樓今...

【私大求生／上】工學院115學年恐崩解 老牌私大超前部署轉型

少子化威脅如核彈，教育部預估，10年內台灣將減少9萬名大一新生。

清華女挫折「沒讀書天份」網安慰 意外釣出「頂大留言串」

許多人考上國立大學後，本以為能夠輕鬆地度過四年大學生活，但進去後才發現自己並不像身邊的人「會玩又會讀書」。一名網友上了國立大學後，才發現自己沒有讀書天分，上大學之前考試都是前三名，但上了大學後卻發現身邊的朋友輕鬆就能得到好的成績，但自己花了很多時間讀書卻考不贏，令她相當挫折與不安，引起許多網友討論。

陽明交大首任校長遴選開跑 候選人11月底出爐

陽明大學和交通大學合校案日前經行政院核准，預計明年2月1日合校為「國立陽明交通大學」。新校長的遴選案今年9月啟動，遴選委...

因應海洋事務新時代！金門大學率先設置海洋事務中心

有鑑於世界各國對海洋事務投入高度關注，國內也在107年正式成立海洋委員會，金門大學為因應海洋事務之研究、教學、實習等需求...

台師大「以樹為名」計畫起跑 藝術生與社區共創美感

台灣師範大學美術館表示，即日起到11月30日止展開「以樹為名」藝術散策計畫，由藝術家帶著學生跨出教室走進社區，結合大安區...

彰師大與5所縣立高中簽訂課程合作意向書 培養人才

彰化縣政府為強化5所縣立高中學生學習深度，媒合與國立彰化師範大學課程合作，今天由國立彰化師範大學校長陳明飛與5所高中校長...

殘缺不是阻力 正修科大3女大生到部落傳遞正能量

正修科技大學罹患罕病的視傳系學生林芳薇，及聽障原住民少女巴賜恩、林君蓉，不受身體障礙所限，結伴善用自己的繪畫及手作等技藝...

東華大學發表永續發展報告書 盼教學研究推動

聯合國2015年發表17項永續發展目標（SDGs），強調透過全球合作，及產官學研、全體公民參與等，共同實踐永續發展目標。...

熱門新聞

清華女挫折「沒讀書天份」網安慰 意外釣出「頂大留言串」

小學作業問「可否將愛傳給長輩？」 爸見兒回3字差點崩潰

110學年資通訊外加名額增8成 這些校系卻拿不到

輔諮中心大排長龍 台大研究生：晤談要排一個月

台大期中考周連2起學生憾事 管中閔緊急召集主管開會

110學年科大招生新制 8千名技優生一律納入專班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。