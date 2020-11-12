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台大3日內2學生輕生 管中閔沉痛請託：全校務必動起來

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣大學日前女學生墜樓身亡，不料昨晚再傳男學生在宿舍自殺。本報資料照片
台灣大學日前女學生墜樓身亡，不料昨晚再傳男學生在宿舍自殺。本報資料照片

台灣大學3日內有2位學生輕生身亡，台大校長管中閔今中午緊急召開全校院系所主管會議，共計120位行政主管、11位學生代表出席。據了解，管中閔在會議結束前沉痛請託全校務必動起來，維護師生心理健康；台大也將在明年增加6位兼任輔導老師，另也協商部分兼任輔導老師開放夜間輔導專線，顧及學生緊急需求。

管中閔在會中請託各級行政主管，務必即刻轉達各系所老師、導師，在這兩天內與導生聯繫，關懷學生近期身心狀況，也要留意是否有需轉介到學生心輔中心的個案，以積極的作法，防止憾事再度發生。

不過，有學生反映晤談資源不足，每回排晤談都要總大排長龍，排一個月更是常態。學務處學生心理輔導中心主任廖士程說，台大近兩年專任心理輔導老師從原來9位專任，大幅增加到25位專任，另還有21位兼任輔導老師，預計明年將再增加6位兼任輔導老師，考量學生需求大，目前也在協商兼任輔導老師開放夜間輔導專線，顧及不同時段學生的緊急需求。

廖士程也提到，根據衛福部資料，15歲至24歲年輕人近兩年輕生人數明顯攀升，也特別提醒在場主管留意學生狀況，包括學生有睡眠障礙並減少與他人互動、將心愛的東西送予他人、注意力不集中而精神恍惚、請假次數增多或缺席又不請假等，這些都是警訊。

廖士程表示，網路媒體無遠弗屆，除了商業媒體外，還有自媒體、學生校園網路聯絡版與聊天室，各種訊息不論正確與否，若交疊發酵，也將不利於學生心理健康與自殺防治產生不利，報導者或PO文者最好都能自我約束。

會議最後，管中閔也再次沉痛請託與會者，請全校務必動起來，維護師生心理健康。

管中閔 台大 睡眠

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