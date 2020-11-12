台大期中考周連2起學生憾事 管中閔緊急召集主管開會

台灣大學正值期中考周，兩天前一名女學生墜樓送醫不治，昨晚又傳出一名年約26歲男姓陸生在宿舍上吊身亡。對此，台大稍早表示，學校近日發生兩起學生殞落事件，校方深感悲慟，校長管中閔今中午將緊急召開系所主管會議，指示全校所有導師即刻聯繫並關心同學身心狀況。

台大昨晚接獲通報有學生失聯，自鎖宿舍，也有學生友人在社群平台上尋人，校方與警消人員近9時破門而入，學生已不幸身亡；在此之前，台大校園9日才傳墜樓意外，年約20歲女大生送醫不治，近日連兩起學生輕生案，也讓不少師生大感悲痛。

台大表示，周一已即刻展開積極的輔導、防治作為，學校心輔中心在接獲通知後，立刻確認個案管理紀錄，並緊急分工，掌握相關時間、空間、人員細節，並鎖定學生群組，協助處理學生情緒，並主動聯絡潛在需要哀傷輔導的學生。

台大也提到，學校也針對既有高關懷個案展開關心行動，並全面檢視校內高樓及具潛在危險空間防護措施。

台大說，校長管中閔今中午將召開緊急系所主管會議，除了邀請心輔中心主任報告處理流程，也指示全校所有導師即刻聯繫，並關心同學身心狀況，學生心輔中心也會協助進行個案或團體哀傷輔導。

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