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助金門提升國際化 銘傳英語學習加碼公務員課程

中央社 / 金門縣12日電

銘傳大學金門分部今天表示，為金門民眾提供的英語文學習活動全面啟動，今年除了國中小、高中職課程，更加碼為公務員打造寫作及實用會話課程，盼有助提升金門國際化進程。

銘傳大學表示，系列英語學習課程由高中生「金門高中學測英語備戰講座」揭開序幕，國中小「多元文化英語夏令營」、高職生「金門高職國際旅遊實務英文講座研習」接續登場，壓軸的培訓課程，則在「金門縣公務人員人力訓練課程」的「英文寫作及實用會話」中畫下句點。

銘傳表示，系列課程從台北出動11名台灣和外籍英語教師，加上12名工作人員及小隊輔跨海赴金，由英語教學中心劉廣華主任率領，10月底到11月中在金門駐地服務。各梯次學員參與踴躍，總計有近500人參與，其中有不少人是2、3年來持續參加，還有20名縣府公務人員共襄盛舉。

銘傳英語教學中心組長洪靜嫻表示，銘傳大學提供的英語文相關研習活動，以實務應用及體驗為主。「學測英語備戰講座」對高中生的學測英語科英文寫作，有技巧解說與實作練習；國中小的「多元文化英語夏令營」在全英語環境下，以課程、遊戲及執行任務等方式，將英語文的應用融入其間，不僅讓學員能應用所學，且能因此強化英語實力。

洪靜嫻說，高職生的「國際旅遊實務英文講座研習」，分別以「在地及國際旅遊實務英文應用」、「國際旅遊必備秘技」以及「國際禮儀及文化交流」提供學員旅遊及商務英文的實務研習；今年加碼推出「金門縣公務人員人力訓練課程」，提供「英文寫作及實用會話」單元活動，學員普遍表示，信心增加不少。

劉廣華表示，銘傳重視金門的未來，希望與金門一起持續成長，期待明年能以更細緻精進的課程與活動，為提升金門的國際化而努力。

金門 銘傳大學 學測

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