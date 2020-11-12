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清華女挫折「沒讀書天份」網安慰 意外釣出「頂大留言串」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友上大學之前考試都考前三名，但上了大學後發現身邊的朋友輕鬆就能得到好的成績，但自己花了很多時間讀書卻考不贏，令她相當挫折，引起許多網友討論。圖／ingimage
一名網友上大學之前考試都考前三名，但上了大學後發現身邊的朋友輕鬆就能得到好的成績，但自己花了很多時間讀書卻考不贏，令她相當挫折，引起許多網友討論。圖／ingimage

許多人考上國立大學後，本以為能夠輕鬆地度過四年大學生活，但進去後才發現自己並不像身邊的人「會玩又會讀書」。一名網友上了國立大學後，才發現自己沒有讀書天分，上大學之前考試都是前三名，但上了大學後卻發現身邊的朋友輕鬆就能得到好的成績，但自己花了很多時間讀書卻考不贏，令她相當挫折與不安，引起許多網友討論。

一名網友在「Dcard」心情版發文，她上了清華大學後，卻發現自己沒有讀書天份，上大學之前都活在小小世界裡，一直認為自己很厲害、是讀書的料，考試幾乎都保持在前三名，沒想到上大學後，自己花一天看的書，朋友卻只花了一個晚上就融會貫通了，且身邊朋友都是這樣，準備了一個禮拜的考試，朋友只花了兩天就念完，且成績還比自己好很多。

原po曾以為自己很會念書，現在才發現念的書很難完全理解，只是應付考試而已，曾經在班上前幾名輕輕鬆鬆，現在就算很認真GPA（成績平均基點）還是普通，為了有機會申請到比較好的外國研究所，她很想拉高分數，但是還是太難了，「系上的人一直開外掛，真的好悲慘」，最近開始準備研究所，她對未來不確定的慌張與不安的心情，讓她相當崩潰。

網友紛紛鼓勵原po，「一堆第一名聚在一起就有了最後一名，實在沒必要在意，每個人都有自己的比較利益」、「看看你後面的就會心情愉悅了」、「每個人擅長的不一樣，找到真正想做的事情很重要，喜歡就不怕難了」、「只要能順利畢業！！頂大學歷真的很加分！！甚至薪水也不是一個層級...」、「就只是PR95跟PR99在一起，但都已經狠甩別人幾條街了」、「多思考！要求慎解，時間久了就是實力，你慌張無措對現實沒有任何幫助，就仔仔細細的去找問題出在哪，修正讀書方式就好了」。

不過有網友認為，或許原po身邊的人比自己更努力，「以前高中在北部第一志願女校被虐習慣後，大學反而覺得相對輕鬆一點，只能說雖然那些人都跟妳一樣讀頂大同系，但其實人家背後付出的可能更多」、「說不定人家比你花更多時間啊…別人比妳更早也更努力在拚課業啊，而且讀書也不是絕對啊」、「這裡是什麼…頂大留言串嗎…」。

大學生 頂大

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