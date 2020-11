新冠疫情下 高等教育品質保證國際網絡的角色與責任

【文.池俊吉╱高教評鑑中心副研究員兼評鑑與培訓組主任】

今(2020)年因COVID-19新冠疫情影響,高等教育國際化、跨國人才流動及線上學習之品質評估等高教議題,成為全球高教機構、品保組織、教師及學生須迫切思索與解決之課題。為提供國內外高教機構與品保組織在面對COVID-19疫情時更多元的想法與見解,本文整理新冠疫情對高等教育的影響之相關報導並摘錄高等教育品質保證國際網絡(International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education, INQAAHE)理事長Dr. Susanna Karakhanyan的演講,希冀藉由全世界最大的高等教育品保網絡的前瞻作法讓我國品保機構及高等教育機構參酌,進而強化我國高等教育面對危機時的策略與作為。

新冠疫情對高等教育的影響

新冠疫情自2020年1月底爆發以來,根據聯合國教科文組織(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)2020年4月24日的統計,166個國家全國停課,影響了約14億8千萬名學生,占註冊入學學生總數的84.5%(UNESCO, 2020)。國際大學協會(International Association of Universities, IAU)發起《IAU全球調查─COVID-19對全球高等教育的影響》(IAU Global Survey on the Impact of COVID-19 on Higher Education around the World),以了解疫情對高等教育的教學、研究和社區參與各方面的影響,以及探就大學校院應對危機時所採取的首要措施。以線上問卷的方式進行調查,期間自2020年3月25日至4月17日,對象包括109個國家和地區的424所大學和其他高等教育機構,總共收到576份回覆,其調查結果分別以全球為範圍,以及區分為非洲、美洲、歐洲、亞太4個地區進行二次分析,分析結果摘錄如下:

1.大學校院關閉情形

與UNESCO的統計一致,幾乎所有回復IAU調查的大學校院都受到了疫情影響,其中59%的大學校院回報所有校園活動皆停止且校園已完全關閉。

2.教學方式改變

有2/3的大學校院以線上教學取代課堂教學。同時89%的大學校院表示學生移動力也受到影響,雖然類型因大學校院而異,然而皆為負面的影響。60%的大學校院回報因為疫情,協同線上學習(collaborative online learning)有所提升,多少彌補實體的學生移動力,在某種程度上維護了國際化的能力(safeguard internationalization)。然而從面對面教學轉換成線上教學尚需進一步分析,而轉換過程也並非沒有困難,受訪大學校院表示技術及設備的取得、線上教學的能力和方法,以及特定學習領域的要求等,是目前面臨的主要挑戰。

3.研究與國內外合作的衝擊

約80%的大學校院回報研究受到疫情影響。最普遍的影響是取消國際旅行(83%)和取消或推遲科學會議(81%),代表在國際交流部分所受影響最大。此外,有一半以上的大學校院(52%)回報研究計畫有未完成的風險,另有21%的大學校院表示已完全中止研究計畫。

4.高等教育不平等的危機加劇

有關合作關係和社區參與度的數據表明有兩組不同的高等教育機構群體,其中一組在應對危機處理方面處於弱勢,並認為危機造成的影響多為負面。該調查的區域別分析結果也同樣呈現不平等持續加劇的情形,非洲的高等教育機構比其他地區的高等教育機構回報面臨更多的困難和負面影響。

5.證實高等教育對社會的效用

IAU全球調查的結果顯示,將近75%的高等教育機構為疫情相關的公共政策做出貢獻,證實了高等教育對社會的重要性(教育部,2020)。

全球高等教育的革新趨勢與受教族群特徵

在此同時,Dr. Susanna認為有六項的全球高等教育革新趨勢正在蓬勃發展中:

1. 線上教學已成為一種越來越被接受的選擇,尤其是在可累積成為學位的規範落實後。

2. 全球四個學生中已有一個接受過遠距教學課程(28%)。

3. 能力本位的教育因為低成本及減少修課時間的作法成為學生青睞的選擇。

4. 傳統的高等教育機構一直在尋求超越非傳統高等教育的競爭優勢,因為後者已在瓜分高教市場。

5. 企業培訓公司通過直接與雇主合作來填補技能缺口。

6. 線上學程管理(Online Program Management)組織使大學和非傳統的在職成人學生均受益。

此外,近年進入大學的世代,約莫在1990年代中期至2000年代中期出生的人,歐美稱之為Z世代(Generation Z),Z世代受到數位科技的影響很大(如網際網路、即時通訊、平板電腦、智慧手機等),可說是從小生活在虛擬與現實兩個平行世界的世代。數位科技發展形塑了其獨特的社群關係與價值觀,也影響了此世代的自我認同。他們有以下特性:

1. 科技依賴者:無法在沒有數位科技的地方生活

2. 競爭取向者:生活中各個層面都在競爭

3. 改變愛好者:喜歡與熱愛改變

4. 獨立自主者:喜歡獨立自主與客制化教育

5. 意見表達者:希望被重視,有很強的自我意見表達

6. 交遊廣泛者:喜歡藉由不同的應用程式來交友

Z世代的這些特徵,也給予高等教育發展一些啟示,如教師有沒有跟上時代學習如何教育Z世代的知能;學校有無了解學生的需求給與客制化的學習模式,讓學生可以同時讀書與就業;政府主管機關是否能開放多元學位認可的方式與政策以吸引更多潛在的學生族群等。

▲ Dr. Susanna以視訊方式向侯永琪執行長及與會者分享INQAAHE的作法。 (陳秉宏/攝)

高等教育品質保證國際網絡的角色與責任

目前全球的高等教育品質保證國際網絡有八個,散佈在歐洲、亞洲、美洲及非洲四大洲,其中以INQAAHE成立最久(1991年成立),超過350個會員,會員分布也擴及全球。INQAAHE一直以來就運用以下的五個策略來推廣高等教育的品質保證任務:

1. 運用能力建構與支持高等教育及品保社群。INQAAHE一直通過其INQAAHE資助計畫分配補助款,用於能力提升以及研究與創新。

2. 從2020年3月開始,INQAAHE的學習與研究中心(Marjorie Peace Lenn center)以自定進度(self-paced)的線上學習形式為品質保證專業人員和大學員工提供培訓課程。

3. INQAAHE針對品質保證機構提供優良實務指引(Guidelines of Good Practice)的外部審查,作為品保系統的守門員與防止不合格的品保機構魚目混珠。

4. 作為相異系統間經驗和學習相互交流的橋樑。

5. 扮演與各種高等教育機構和品質保證網絡協力解決共同問題和挑戰的角色。

INQAAHE應對新冠疫情挑戰的作為

作為全球高等教育品質保證的領頭羊,由COVID-19引起的重大破壞徹底改變了全球數百萬學生的學習體驗,在這種前所未有的情況下,INQAAHE渴望找到支持會員和整個高等教育界的解決方案。2020年4月23日INQAAHE理事會提出以下八項原則,以提供新冠病毒流行期間品質保證機構的行動指引。

1.誠信

品質保證機構的誠信在此時比以往任何時候都更重要,要能堅持誠信並充分利用可行技術來支持品保任務,並持續保持警惕,避免可能破壞誠信的挑戰。

2.保障學生權益

盡最大努力減少新冠疫情對學生學習表現和參與的負面影響。

3.平等與參與機會

品保機構應堅持對不同高等教育提供者給予相同的參與機會。

4.更快更好的協調作為

必須採取回應性的品質保證和認可方法,明確制定政策,策略或指導方針以支持高等教育機構制定其應對危機的策略。如何在安全與認可實地訪評需求上找出一個合理方案,應有明確的指導方針,以管理遠距品保與線上活動。

5.與互動關係人協力

品質保證機構應做出更多努力,保持與高等教育機構的聯繫與溝通,包括制定和實施新冠病毒大流行品保應變計畫。

6.明確的溝通計畫

強化新頒布的政策、程序、指南的公開透明性與溝通作法。

7.強化夥伴關係

增強夥伴關係和分享良好做法對於渡過危機有著關鍵性的影響。提供品保伙伴更容易的參與架構可以讓發展出來的方案適用到更多的品保互動關係人。

8.彈性和敏捷性

能確保從安全第一過渡到恢復商業活動的各項關鍵性作為的效用,並能依據疫情的情況進行動態調整。

此外,2020年5月INQAAHE對COVID-19對質量保證和高等教育的影響進行了線上調查,以便就全球大流行和社會隔離時期的品質保證做法提出有用的建議。線上調查問卷由4個主要部分和10個問題組成,其中包括(1)對治理的影響;(2) 品質保證機構的回應;(3) 目前對高等教育機構的支持;(4) INQAAHE的角色和支持。

主要發現如下:

1. 大多數的品保機構都是進行遠距品保認可,但一小部分機構採用了遠距與實地的混合方法。

2. 品保機構面對品質保證活動的取消或推遲都能立即應對,包括規劃應急計畫以管理風險並製定應對策略。

3. 目前國際學生的入學、招生和財務問題已成為就高等教育機構面臨的主要挑戰。大多數品質保證機構開發了線上學習課程和資源,以在過渡時期為高等教育機構提供支持。

4. 品保專家線上論壇與遠距品保認可推動是INQAAHE在全球大流行中應發揮積極作為(INQAAHE, 2020)。

結論

綜上所述,目前INQAAHE面對新冠疫情已經推動以下5點作為:1.出版危機處理的指導原則、2.針對新冠病毒造成全球大流行與社會隔離提供品保實務可用的建議、3.舉辦一系列線上論壇說明挑戰與分享經驗、4.運用經調整與強化的線上模式進行品保機構的GGP認可、5.依據會員的需求量身訂做培訓的模式,除善盡高等教育品質保證國際網絡的角色與責任外,亦可以作為各品保機構在疫情期間推動品質保證活動時之參據。

◎參考文獻

教育部(2020年6月25日)。新冠疫情加劇高等教育機構間不平等。教育部電子報,927期。取自https://epaper.edu.tw/windows.aspx?windows_sn=23634

INQAAHE. (2020). Impacts & Challenges of COVID-19 in the Higher Education and Quality Assurance Sector. Retrieved from https://www.inqaahe.org/sites/default/files/INQAAHE-COVID-19-Survey-results.pdf

UNESCO. (2020). COVID-19 Impact on Education. Retrieved from https://zh.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures