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情繫金門 楊忠禮家族再度捐500萬給金大

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
今年10月18日是名譽校長楊忠禮逝世3週年的紀念日，金大校長陳建民（左四）特別率馬來西亞僑生代表前往校園內的「楊忠禮紀念館」向楊忠禮銅像獻花追思。圖／金大提供
今年10月18日是名譽校長楊忠禮逝世3週年的紀念日，金大校長陳建民（左四）特別率馬來西亞僑生代表前往校園內的「楊忠禮紀念館」向楊忠禮銅像獻花追思。圖／金大提供

馬來西亞楊忠禮父子控股有限公司今日再度捐款新台幣500萬元給金門大學，累計4年共計捐贈新台幣2000萬元給校方，金門大學校長陳建民特別感謝丹斯里楊忠禮的夫人潘斯里陳開蓉、長公子楊忠禮集團主席楊肅斌及所有家人，延續已故金大名譽校長馬來西亞丹斯里拿督斯里楊忠禮生前對金大的關愛，一直鼎力支持故鄉的金門大學。

金大指出，祖籍金門東堡的楊忠禮，出生於馬來西亞的金門華僑第二代，也是享譽國際的著名僑領，他創辦楊忠禮集團（YTL Group），事業涵蓋營建、能源、電信、水力、飯店等領域，版圖遍及歐美亞澳各洲。楊忠禮一生情繫金門，行有餘力，從不忘回饋桑梓，支持文教及公益事業。

陳建民表示，今年10月18日是名譽校長楊忠禮逝世3週年的紀念日，他特別率馬來西亞僑生代表前往校園內的「楊忠禮紀念館」向楊忠禮銅像獻花追思，並與大馬僑生餐敘座談，轉達陳開蓉對僑生的關懷與鼓勵。陳建民指出，陳開蓉及楊肅斌延續楊忠禮對金大的關愛與支持，讓人相當感動，尤其在COVID-19疫情期間，他們屢屢關心金大師生的健康及校務的發展。

陳建民表示，今年在疫情的入境管制之下，金門大學的境外生招生人數仍能創造歷史新高的佳績，招收34名僑生新生及13名外籍新生，也讓陳開蓉深感欣慰，尤其今年更有來自馬來西亞巴生雪蘭莪金門會館、柔佛金同廈會館、印尼雅加達金門會館、泗水金門會館、廖省金門鄉親會的金門華僑子女前來金大就讀，讓獲得南洋諸多華僑支持而辦學有成的金門大學，也能肩負起培育華僑青年的責任，使更多的金門華僑子女返回故鄉接受優質的高等教育，並且讓華僑與金門的鄉情能夠世代綿延。

據了解，楊忠禮的家族自2005年起即多次捐款給金門大學達近1億元，並贊助馬來西亞的巴生雪蘭莪金門會館鼓勵馬國青年就讀金門大學，深受海內外金門鄉親及金大師生校友的推崇景仰。楊忠禮於2017年逝世後，其夫人潘斯里陳開蓉、長公子丹斯里楊肅斌及所有家人秉持楊忠禮熱愛金門支持教育的精神，持續支持金門大學。

2018年金門大學「楊忠禮紀念館」揭牌時，楊肅斌特別率十餘位家人搭乘專機從馬來西亞回到故鄉金門參加揭牌儀式，楊肅斌並在儀式中宣布自2017至2020年，楊家每年捐贈新台幣500萬元，四年共計新台幣2000萬元予金門大學作為學校提升校務及學術發展之用。

金門大學校長陳建民與幹部僑生在「楊忠禮紀念館」內座談，轉達陳開蓉對僑生的關懷與鼓勵。圖／金大提供
金門大學校長陳建民與幹部僑生在「楊忠禮紀念館」內座談，轉達陳開蓉對僑生的關懷與鼓勵。圖／金大提供

金門 馬來西亞 紀念館

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