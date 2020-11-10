情繫故鄉和 楊忠禮家族捐金大500萬元

為協助故鄉最高學府國立金門大學校務發展，馬來西亞僑商楊忠禮家族今天再捐新台幣500萬元予金門大學。金大校長陳建民感謝楊家延續楊忠禮遺願，一路支持故鄉和金門大學。

金門大學表示，楊忠禮祖籍金門東堡、出生於馬來西亞的金門華僑第二代，也是著名僑領，事業涵蓋營建、能源、電信、水力、飯店等領域，版圖遍及歐美亞澳各洲。

陳建民表示，楊忠禮一生情繫金門，行有餘力，不忘回饋桑梓，支持文教及公益事業。楊忠禮家族自2005年起即多次捐款給金門大學達近1億元，並贊助馬來西亞的巴生雪蘭莪金門會館，鼓勵馬國青年就讀金門大學，深受海內外金門鄉親及金大師生校友推崇。

楊忠禮2017年逝世後，家人秉持楊忠禮熱愛金門支持教育的精神，持續支持金門大學。2018年金門大學「楊忠禮紀念館」揭牌時，其子楊肅斌率家人搭乘專機從馬來西亞回到故鄉金門參加揭牌儀式，並在儀式中宣布自2017至2020年，每年捐贈500萬元，4年共計2000萬元給金門大學作為學校提升校務及學術發展之用。

陳建民指出，家人延續楊忠禮博士對金大的關愛與支持，尤其在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情期間，楊家關心金大師生的健康及校務的發展讓人感動。

陳建民說，今年在疫情入境管制下，金門大學境外生招生人數仍能創造歷史新高佳績，招收34名僑生新生和13名外籍新生。尤其今年更有來自馬來西亞巴生雪蘭莪、柔佛金門會館，以及印尼雅加達、泗水和廖省金門會館或鄉親會的金僑子女來就讀，讓金門大學肩負起培育華僑青年的責任，使更多的金僑子女返回故鄉接受優質的高等教育，並且讓華僑與金門的鄉情能夠世代綿延。