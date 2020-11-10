學者用科學證據搶救大潭藻礁 生態研究登上國際期刊

中油第三天然氣接收站2018年通過環評並動工，但學者仍持續用「科學證據」搶救大潭藻礁，不但已確認是一級保育類柴山多杯孔珊瑚全球最大族群的棲地，近期也發現大潭藻礁是南桃園藻礁中魚類多樣性最高的區塊之一，今年8月以「沿海開發威脅著台灣西北桃園藻礁魚類多樣性最高的海域」為題，登上「海洋與淡水域水生生態系保育」國際學術期刊。

東海大學生命科學系副教授溫國彰、中研院生物多樣性研究中心助研究員林子皓、林千翔組成研究團隊，透過現地魚類物種調查、海下聲景與沈積物中魚類耳石組成等跨域研究。溫國彰表示，研究發現大潭G2和永安皆為物種多樣性最高的地方，更記錄到南方龍紋鱝、紅肉丫髻鮫和石斑與笛鯛等經濟性魚類，但潮池調查結果與2013年研究比較，魚種數量、種類都大幅下降，推論這幾年來沿岸開發，已降低大潭藻礁魚類的群聚。

林子皓表示，大潭藻礁特殊的生態環境，能夠透過水下聲音展現出來，這些聲音主要與當地無脊椎動物活動有關，尤其五至九月之間相當豐富；愈來愈多研究顯示，動物聲音是吸引當地魚類、無脊椎動物幼生的重要棲地特徵，若在大潭藻礁興建天然氣接受站，不只會破壞棲地完整性，工程開發、船隻航運、工業機具運轉所發出的水下噪音將干擾海洋動物行為，降低大潭藻礁的健康度與恢復力。

林千翔說，這次在大潭藻礁海底泥沙裡發現100顆魚類耳石，是耳石在此種沉積環境的首次記錄，也是學界首次將耳石應用於藻礁魚類生態學上。魚類耳石在沉積物裡的出現是魚類曾在此生態環境存在的證據，其數量與多樣性也反映此魚類群聚的結構，其中G2的數量及物種數目相較其他地區為最高，顯示此區魚類群聚結構可能最為多樣。