快訊

美交接空窗三軍戒備？柯文哲：兩大象做愛 草皮都倒楣

勞保分級表新版本110年上路 影響288萬人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學者用科學證據搶救大潭藻礁 生態研究登上國際期刊

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
研究團隊在大潭藻礁做固定刺網調查。圖／溫國彰提供
研究團隊在大潭藻礁做固定刺網調查。圖／溫國彰提供

中油第三天然氣接收站2018年通過環評並動工，但學者仍持續用「科學證據」搶救大潭藻礁，不但已確認是一級保育類柴山多杯孔珊瑚全球最大族群的棲地，近期也發現大潭藻礁是南桃園藻礁中魚類多樣性最高的區塊之一，今年8月以「沿海開發威脅著台灣西北桃園藻礁魚類多樣性最高的海域」為題，登上「海洋與淡水域水生生態系保育」國際學術期刊。

東海大學生命科學系副教授溫國彰、中研院生物多樣性研究中心助研究員林子皓、林千翔組成研究團隊，透過現地魚類物種調查、海下聲景與沈積物中魚類耳石組成等跨域研究。溫國彰表示，研究發現大潭G2和永安皆為物種多樣性最高的地方，更記錄到南方龍紋鱝、紅肉丫髻鮫和石斑與笛鯛等經濟性魚類，但潮池調查結果與2013年研究比較，魚種數量、種類都大幅下降，推論這幾年來沿岸開發，已降低大潭藻礁魚類的群聚。

林子皓表示，大潭藻礁特殊的生態環境，能夠透過水下聲音展現出來，這些聲音主要與當地無脊椎動物活動有關，尤其五至九月之間相當豐富；愈來愈多研究顯示，動物聲音是吸引當地魚類、無脊椎動物幼生的重要棲地特徵，若在大潭藻礁興建天然氣接受站，不只會破壞棲地完整性，工程開發、船隻航運、工業機具運轉所發出的水下噪音將干擾海洋動物行為，降低大潭藻礁的健康度與恢復力。

林千翔說，這次在大潭藻礁海底泥沙裡發現100顆魚類耳石，是耳石在此種沉積環境的首次記錄，也是學界首次將耳石應用於藻礁魚類生態學上。魚類耳石在沉積物裡的出現是魚類曾在此生態環境存在的證據，其數量與多樣性也反映此魚類群聚的結構，其中G2的數量及物種數目相較其他地區為最高，顯示此區魚類群聚結構可能最為多樣。

大潭藻礁 東海大學

延伸閱讀

大潭藻礁生態研究躍國際 環團：證據支持須保留

影／魚虎為患 林明溱：辦釣魚比賽、美食料理控制數量

合照曝光驚人！漁夫擒拿473公斤鱷魚 與巨獸纏鬥近4小時終捕獲

2.44億年前化石 「雲南暴魚」現蹤

相關新聞

學者用科學證據搶救大潭藻礁 生態研究登上國際期刊

中油第三天然氣接收站2018年通過環評並動工，但學者仍持續用「科學證據」搶救大潭藻礁，不但已確認是一級保育類柴山多杯孔珊...

萬能時尚演藝微劇場 成舞蹈老師培訓基地

萬能科技大學時尚造型設計系表演藝術組為培訓專業舞蹈人才，建置時尚演藝微劇場，包含一般劇場所具備的舞台、觀眾席、演員休息更...

為明年併校暖身 陽明交大合辦醫療藝術展

國立交通、陽明大學兩校即日起攜手在新竹鐵道藝術村推出為期近三周的「日常白 White Design Punk」展，內容包...

台大教授顏家鈺當選台科大校長 明年2月上任

台灣科技大學今天正式對外公告昨天校長遴選結果，台灣大學機械系特聘教授顏家鈺經出席委員投票過半數同意，獲遴選為台科大第八任...

清大前校長 86歲劉炯朗病逝

清華大學前校長劉炯朗七日病逝，享壽八十六歲。清大指出，劉炯朗生前就與家屬決定不會有俗世的儀式，只由家屬設立追思網站 ( ...

大學拚形象 台大發表全球策略

頂大力拚國際化。其中，台大校長管中閔上任後，認為懂行銷比默默做更重要，特別新設行銷中心，專責全球品牌定位與行銷。

杜紫宸報名EMBA被刷掉 政大回應了

中華大學兼任講座教授杜紫宸近日在個人臉書表示，他今年報名政治大學EMBA但第一階段被刷掉，他請求該系執行長黃國峯解釋落榜...

【台灣博士輓歌／上】頂大博士接連輕生 5大壓力源政府看到了嗎？

攻讀博士是在拿青春和人生做賭注？近一個月來，台灣發生兩起博士輕生事件，但並未受到外界關注。一名台大博士生無奈說，博士問題沒選票也不聳動，還會被酸「年紀這麼大活該、能力差還敢讀博士」，也很少看到政府官員針對高階人才悲劇發聲或表態。到底是什麼樣的壓力和困阻讓年輕的博士不惜放棄生命？本報整理出博士生、待業博士可能面臨的五大壓力，此為政府不可不正視的問題。

台大有logo了！首任行銷長公布藍字和21條線排列巧思

台大有logo了！台大今天舉行「世界百大 蓄勢待發」記者會發表全球形象策略和形象識別，形象識別以台大建築經典十三溝面磚的...

杜紫宸質疑招生黑箱 政大EMBA：符合公平公正

中華大學兼任講座教授杜紫宸日前發文質疑政大EMBA招生公平性。政治大學商學院EMBA辦公室今天表示，招生符合公平公正原則...

高雄大學財法系教授陳月端接任校長 推動典範改變

國立高雄大學今天舉行校長交接布達典禮，由教育部次長蔡清華監交，財經法律學系教授陳月端接下印信，成為第6任校長，也是創校2...

陽明發現大腦訊息磅秤系統 揭開腦神經運作奧秘

陽明大學研究團隊透過實驗，發現大腦內就像有個「訊息磅秤」系統，反映出人們對基本盤與當下資訊的相對訊息重量，揭開快思慢想的...

熱門新聞

國小數學考看時鐘…寫「11時06分」竟答錯 正確答案引激辯

台科大新校長出爐！台大機械系教授顏家鈺當選

杜紫宸報名EMBA被刷掉 政大回應了

用弟弟、妹妹稱呼私處不尷尬？ 心理師反對：給小孩錯誤認知

清大前校長劉炯朗逝世 家屬設追思網站供悼念

中研院士劉炯朗7日辭世 成大發文憶生前經典語錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。