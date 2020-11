台大有logo了！首任行銷長公布藍字和21條線排列巧思

台大有logo了!台大今天舉行「世界百大 蓄勢待發」記者會發表全球形象策略和形象識別,形象識別以台大建築經典十三溝面磚的簡約線條為元素,呈現台大特色和國際感。台大第一任行銷執行長林俊昇由副國際長轉任,他表示台大形象識別以思辨藍為基底,用21條線排成校內椰林大道和總圖書館形狀。

林俊昇解析logo中的細節,選用的藍色為思辨藍,藍和紅是經典學術色。台大採保留校徽、新增形象識別的MIT模式,形象識別由21條線組成,並排列成椰林大道和總圖書館形狀,21象徵傅鐘的21響。除形象識別,台大也將於15日的校慶發表全球形象影片,和台大的slogan。

林俊昇表示,台大全球形象策略的前期籌備花了14個月,首先要建立大家的心理識別力,才能有高品牌力。很多人講到台大,講出的特質包括上百種,如何從中萃取出共識?團隊用質性訪談高階主管、學生代表,歷經逾百次會議才得出結論。

會議過程中討論台大的文化張力,林俊昇說,這是台大這個品牌存在的價值,最後討論出的版本是「智者還是挑戰者?」多數都選挑戰者。另外還討論品牌真我,也就是台大這個品牌與眾不同的地方是什麼?最後歸結出的答案是思辨、連結、影響力。