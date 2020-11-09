台大有logo了！首任行銷長公布藍字和21條線排列巧思

台大有logo了！台大今天舉行「世界百大 蓄勢待發」記者會發表全球形象策略和形象識別，形象識別以台大建築經典十三溝面磚的簡約線條為元素，呈現台大特色和國際感。台大第一任行銷執行長林俊昇由副國際長轉任，他表示台大形象識別以思辨藍為基底，用21條線排成校內椰林大道和總圖書館形狀。

林俊昇解析logo中的細節，選用的藍色為思辨藍，藍和紅是經典學術色。台大採保留校徽、新增形象識別的MIT模式，形象識別由21條線組成，並排列成椰林大道和總圖書館形狀，21象徵傅鐘的21響。除形象識別，台大也將於15日的校慶發表全球形象影片，和台大的slogan。

林俊昇表示，台大全球形象策略的前期籌備花了14個月，首先要建立大家的心理識別力，才能有高品牌力。很多人講到台大，講出的特質包括上百種，如何從中萃取出共識？團隊用質性訪談高階主管、學生代表，歷經逾百次會議才得出結論。

會議過程中討論台大的文化張力，林俊昇說，這是台大這個品牌存在的價值，最後討論出的版本是「智者還是挑戰者？」多數都選挑戰者。另外還討論品牌真我，也就是台大這個品牌與眾不同的地方是什麼？最後歸結出的答案是思辨、連結、影響力。