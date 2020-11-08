淡江大學成立AI創智學院 導入微軟課程助考照

人工智慧的應用愈來愈廣，淡江大學增設AI創智學院，學院內四個實境場域昨天舉行啟用儀式，校方公開多項AI智慧融入校園的實用設計，並宣布與微軟簽訂AI雲端策略結盟協議。未來微軟的AI課程會在淡大開設，學生也可有效率修課並考取微軟相關證照。

淡江大學AI創智學院院長李宗翰表示，微軟將提供其所有AI學程課程，學院也會依各種證照的修課要求，設計證照菜單供學生參考依循，並結合實體課程輔導學生考取證照。在AI創智學院則僅需負擔考證費用，學生可以極低的成本，進行跨領域學習並提升職場競爭力。

李宗翰表示，AI創智學院學生除可任意時間、任意地點修課，且只要確認修課通過，都將給予修課證明。學生畢業時，除本系的學位證書，還可擁有AI創智學院出具的修課證明，展現其在AI領域的涉獵範圍與深度。

台灣微軟總經理孫基康表示，台灣微軟在台31年，深耕在地產業及校園合作，以連結科技與產官學資源、為台灣培育新時代產業數位人才為己任，在日前宣布台灣擴大投資計畫時，也承諾將為台灣培育超過20萬產業數位人才，接下來便是用行動實踐承諾。

孫基康指出，很高興這次與淡江大學進行AI雲端戰略結盟合作，引進微軟超過200門數位課程，協助淡江大學建立橫跨人工智慧、物聯網、大數據、雲端運算以及創新創業等五大領域的「AI創智學院」。這不只讓淡江大學師生受惠，也透過服務30萬校友及其企業，並輔導進行數位轉型，全面提升師生及校友的數位競爭力。