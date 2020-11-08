快訊

網瘋傳拜登25歲年輕照 還說有點像這位漫威英雄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡江大學成立AI創智學院 導入微軟課程助考照

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
淡江大學增設AI創智學院，學院內四個實境場域昨天舉行啟用儀式。圖／淡江大學提供
淡江大學增設AI創智學院，學院內四個實境場域昨天舉行啟用儀式。圖／淡江大學提供

人工智慧的應用愈來愈廣，淡江大學增設AI創智學院，學院內四個實境場域昨天舉行啟用儀式，校方公開多項AI智慧融入校園的實用設計，並宣布與微軟簽訂AI雲端策略結盟協議。未來微軟的AI課程會在淡大開設，學生也可有效率修課並考取微軟相關證照。

淡江大學AI創智學院院長李宗翰表示，微軟將提供其所有AI學程課程，學院也會依各種證照的修課要求，設計證照菜單供學生參考依循，並結合實體課程輔導學生考取證照。在AI創智學院則僅需負擔考證費用，學生可以極低的成本，進行跨領域學習並提升職場競爭力

李宗翰表示，AI創智學院學生除可任意時間、任意地點修課，且只要確認修課通過，都將給予修課證明。學生畢業時，除本系的學位證書，還可擁有AI創智學院出具的修課證明，展現其在AI領域的涉獵範圍與深度。

台灣微軟總經理孫基康表示，台灣微軟在台31年，深耕在地產業及校園合作，以連結科技與產官學資源、為台灣培育新時代產業數位人才為己任，在日前宣布台灣擴大投資計畫時，也承諾將為台灣培育超過20萬產業數位人才，接下來便是用行動實踐承諾。

孫基康指出，很高興這次與淡江大學進行AI雲端戰略結盟合作，引進微軟超過200門數位課程，協助淡江大學建立橫跨人工智慧、物聯網、大數據、雲端運算以及創新創業等五大領域的「AI創智學院」。這不只讓淡江大學師生受惠，也透過服務30萬校友及其企業，並輔導進行數位轉型，全面提升師生及校友的數位競爭力。

AI 淡江大學 競爭力

延伸閱讀

無畏Sony、微軟新機壓境 任天堂調升Nintendo Switch系列機種估計銷量

微軟Surface Laptop Go在台推出 建議售價17788元起跳

消息指稱包含微軟、Qualcomm、聯發科 都將獲准恢復向華為供貨

準備了20年 浩子滿分考到品酒師證照

相關新聞

淡江大學成立AI創智學院 導入微軟課程助考照

人工智慧的應用愈來愈廣，淡江大學增設AI創智學院，學院內四個實境場域昨天舉行啟用儀式，校方公開多項AI智慧融入校園的實用...

杜紫宸質疑EMBA面試名單由工讀生選出 政大主管：不可能

中華大學兼任講座教授杜紫宸在個人臉書表示，他今年報名政治大學EMBA但第一階段被刷掉，他請求該系執行長黃國峯解釋落榜原因...

台師大69級「老同學」團聚憶當年 複印小畢冊超青春

國立台灣師範大學將於2022年創校百周年，超乎預期號召200多名69級校友返校大團圓，畢業相隔40年，老同學同桌話匣子一...

憂「文山聯盟」資源共享 政大學生會籲：計畫名稱多斟酌

政大、世新、華梵等7所在大文山地區大學籌組「文山聯盟」，推動地方創生，卻有學生憂心學歷貶值、學習資源被剝奪，在網路引發熱...

後疫情時代 考研究所近年新高

不少頂大及國立大學發現，最近不論碩士或博士班甄試報名人數都增加不少，創近年新高。碩士班約成長一到兩成，博士增加兩成到五成...

疫情減少外籍生源 大學搶人

疫情影響外籍碩博士研究生生源，有大學想辦法鞏固現有國際生招生管道，或擴大招生範圍，延伸到中歐或東歐。也有大學增加國內研究...

7校組文山聯盟惹議 政大學生會盼斟酌名稱

7所大專宣布將籌組「文山聯盟」，在網路引發熱烈討論。政治大學學生會今天發出聲明指出，此計畫若以地方創生為主軸，不涉及課程...

尼加拉瓜新任大使李蜜娜 難忘銘傳大學時光

尼加拉瓜新任駐台大使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera Andino），今天晚間參加母校銘傳大學國際學院院...

跨校聯盟真的會讓學歷貶值？「文憑至上」舊思維該改了

「文山聯盟」最近很熱很火。由政治大學、世新大學、華梵大學、台灣戲曲學院、中國科技大學、景文科技大學、東南科技大學7校籌組跨校聯盟，推動地方創生，因這7所大學地理位置散布在大文山地區，是謂「文山聯盟」。

「文山聯盟」學歷貶值說惹議 是什麼成就了國立大學生的優越感？

政大、華梵、世新、景文及中國科大等7所北市文山區的大專校院將籌組「文山聯盟」，推動地方創生，卻有政大學生發文憂心學歷貶值，引發歧視私校、歧視技職的爭論。對於大學生「文憑意識」、「自我中心」的優越感，學者、校友感到憂心。

淡江校慶光雕秀今晚登場 4公尺大畫繪出前世今生

淡江大學將迎接70周年校慶，今、明兩晚將在書卷廣場舉辦光雕秀，現場更將發放限量小禮；另由文錙藝術中心策畫「淡水 136、...

每月給1.2萬元生活費 中央大學設國防學士班收25人

中央大學今天表示，近日已與國防部簽約，111學年正式成立「國防學士班」，招收25個名額，錄取學生除大學四年學雜費全免，國...

熱門新聞

杜紫宸質疑EMBA面試名單由工讀生選出 政大主管：不可能

雄女校慶 校友歡樂「30-40重聚」

聯合盃作文大賽新北區賽登場 8730人報名全國最多

林榮三文學獎 評審林黛嫚：讓文學回歸文學

台中高中離校復學45%偏低？ 教局：3年來減三成離校

聯合盃作文大賽新竹區賽 國小到高中職逾2000人筆戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。