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杜紫宸質疑EMBA面試名單由工讀生選出 政大：不可能

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中華大學兼任講座教授杜紫宸。本報資料照片
中華大學兼任講座教授杜紫宸。本報資料照片

中華大學兼任講座教授杜紫宸在個人臉書表示，他今年報名政治大學EMBA但第一階段被刷掉，他請求該系執行長黃國峯解釋落榜原因，並指該校三天內沒收到答覆，將公布當年EMBA校友會插手校長周行一遴選過程的黑幕。他也說，與該系行政人員交涉後，發現政大EMBA口試名單是由工讀生所選。

針對杜紫宸指控「政大EMBA口試名單由工讀生所選」，校方尚未回覆此事。一名不具名政大主管表示，按法規，任何甄試的名單都要經過主管單位備查，不可能是工讀生所選。

教育部大學法第24條，大學招生要本於公平、公正、公開原則，採單獨或聯合他校辦理。招生和考試方式、名額、考生身分認定、利益迴避、成績複查、考生申訴處理程序及其他應遵行事項規定都由大學擬訂，報教育部核定後才能實施。

另按「大學辦理招生規定審核作業要點」，各校辦理考試都要錄音、錄影或詳細文字記錄，所有應試評分資料都要保存一年。考生或有關人士依規定提起申訴的話，則要保存到申訴程序結束或行政救濟程序終結為止。

杜紫宸盼政大告訴他落選原因，他在臉書表示，自己雖已近64歲，但在歷屆兩校錄取的EMBA入學生中，並不是最大的，資歷更深者比比皆是。活到老，學到老，終身學習，年齡不會也不是未錄取第二階段口試的可能原因。

杜紫宸表示，他曾在台大管理學院、交大管理學院、東海大學EMBA、逢甲大學EMBA等系兼職授課逾10年，但總感覺當老師固然好，但重新當學生更幸福，尤其尚可結交年輕一輩的同屆、上下屆同學。

他也說，台大、政大EMBA名額有限，每年皆有許多遺珠之憾，但實不應因避免教授的負擔，便一律拒絕對落榜者做判斷解說、給予建議改善事項。拒絕說明不是教育工作者應有的情操。

EMBA是Executive Master of Business Administration的縮寫，是專給高層管理人員申請就讀的工商管理碩士。曾有民間團體調查經理人就讀EMBA的意願，最大動機是累積人脈，認識其他經理人，同時也學習新時的管理趨勢，拓展新的業務機會。

政治大學商學院。本報資料照片
政治大學商學院。本報資料照片

EMBA 政大 教育部 杜紫宸

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