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憂「文山聯盟」資源共享 政大學生會籲：計畫名稱多斟酌

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
政大、世新、華梵等7所在大文山地區的大學籌組文山聯盟，推動地方創生，卻有政大學生憂心學歷貶值，引發熱議。本報資料照片
政大、世新、華梵等7所在大文山地區的大學籌組文山聯盟，推動地方創生，卻有政大學生憂心學歷貶值，引發熱議。本報資料照片

政大、世新、華梵等7所在大文山地區大學籌組「文山聯盟」，推動地方創生，卻有學生憂心學歷貶值、學習資源被剝奪，在網路引發熱議。政治大學學生會昨與校方會面，詳談各校合作細節，政大學生會也發出二點聲明表示，校方已承諾，計畫將以「文山區地方創生」為主軸，不可能也不得涉及課程資源共享。

教育部推動之第二期USR特色類深耕型計畫，鼓勵跨校合作，政治大學、華梵大學、世新大學、中國科技大學、景文科技大學、東南科技大學、台灣戲曲學院等7所位於大文山地區的大專院校，日前宣布籌組「文山聯盟」，透過跨校結盟，共同關心地方的睦鄰計畫。

但消息一出，有學生上社群網站憂心學歷貶值，也擔心有限的學習資源被分割，政大學生會、學生議會、研究生學會3日發表聯合聲明，批評該案未經校內任何民主討論及審議程序，即逕行公告，且是否會對教學研究、課程安排、選課，乃至任何學生權益造成衝擊，校方未盡告知義務，在程序正義上有重大疏失。

政大校方昨日上午與學生會見面說明，學生會也發出新聞稿，表示目前此USR計畫僅止於構想階段，尚未具體研議細部內容，校方也在此次會議承諾，此計畫僅以「文山區地方創生」為主軸，不可能也不得涉及課程資源共享，此為本次會議所達成最重要的共識。

學生會也提出二點聲明，認為校方至今仍未明確說明計畫的合作程度和範圍，也錯過回應時效，使合作案的一樁美事造成多校學生誤會，呼籲校方盡快對合作內容、範疇有進一步具體回應和承諾，並在計畫名稱上多作斟酌，避免外界誤會，或有錯誤聯想。

不過，學生會也肯定校方緊急項學生代表召開會議說明的誠意，但仍呼籲校方應積極向學生釐清此跨校USR合作計畫的模糊空間、處理學生疑慮，重建與學生的信任基礎。

政大2日曾在官網發出聲明，表示文山聯盟僅止於地方創生計畫，目前仍在籌組階段，且全國都有類似在地學校合作模式，無涉如「台灣聯合大學系統」的緊密結盟與合作。

政大 世新大學 大學生

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